Đường xuyên rừng ngập mặn nối cảng lớn nhất Đồng Nai

Khi cầu Phước An (bìa trái) nối Bà Rịa - Vũng Tàu được thi công, việc kết nối giao thông giữa cầu Phước An và cảng Phước An sẽ theo phương án bố trí quay đầu dưới gầm cầu Tắc Nhã Phương với bán kính quay 30 m, vận tốc thiết kế 30 km/h.