Đường Vị An hỗ trợ ổn định đường huyết, giảm biến chứng

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đường Vị An với chiết xuất lá dâu, dây thìa canh hỗ trợ giảm đường huyết, giảm nguy cơ biến chứng do bệnh gây ra.

Tiểu đường (đái tháo đường) là bệnh rối loạn chuyển hóa với biểu hiện lượng đường trong máu luôn cao hơn so với bình thường. Do cơ thể thiếu hụt tiết insulin hoặc đề kháng với insulin hoặc cả hai dẫn đến rối loạn trong chuyển hóa đường, đạm, mỡ, chất khoáng.

Bệnh tiểu đường có thể diễn biến thầm lặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Đường huyết cao làm gia tăng các nguy cơ bệnh lý tim mạch, gây tổn thương ở nhiều cơ quan như thần kinh, mắt, thận... Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời dễ dẫn đến những biến chứng như mù lòa, tàn phế, thậm chí là tử vong.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đường Vị An được kết hợp các thành phần từ thảo dược thiên nhiên như lá dâu, dây thìa canh, hoa thiên phấn, râu ngô, hoàng kỳ, hà thủ ô... với nhiều công dụng giảm đường huyết, giảm nguy cơ biến chứng của bệnh.

Lá dâu - vị thuốc Đông y hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Theo đại diện công ty Thương Mại và phát triển KTR Việt Nam, Đường Vị An là một trong những sản phẩm đầu tiên trên thị trường sử dụng thành phần có chiết xuất chính từ lá dâu. Theo Đông y, lá dâu vị đắng ngọt, tính hàn, vào phế và can. Lá dâu có chứa các hợp chất như gelatin, carotene, sinh tố C, B 1 , B 2 , cholin, adenin, trigonellin; các loại đường fructose, saccharose, glucose; acid folic, purine glutamic, glutathione; các nguyên tố như đồng, kẽm...

Theo nghiên cứu của trường Cao học Khoa học Nông nghiệp, Đại học Tohoku (Nhật Bản) năm 2012, chiết xuất từ lá dâu tằm hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu. Hoạt chất 1-deoxynojirimycin (DNJ) trong lá dâu góp phần ngăn chặn sự phân hủy carbohydrate thành đường đơn giản, hỗ trợ ngăn chặn cơ thể hấp thụ đường và giảm lượng đường trong máu.

Các thành phần như lá dâu, dây thìa canh, hoa thiên phấn... trong Đường Vị An.

Dây thìa canh hỗ trợ ổn định đường huyết, phòng biến chứng

Nhiều nghiên cứu tại các nước cho thấy, dây thìa canh hỗ trợ chữa bệnh tiểu đường, cụ thể, từ năm 2012, Aziza El Shafey (Ai Cập) và cộng sự dành nhiều năm nghiên cứu về tác dụng của dây thìa canh.

Theo nghiên cứu thuộc Đại học Dược Hà Nội, khi người bệnh uống thìa canh, các hoạt chất trong cây sẽ tác động vào cả 4 quá trình: làm giảm quá trình hấp thụ ở đường ruột; tăng sản xuất và hoạt tính insulin; tăng men sử dụng đường ở mô, cơ đồng thời tăng bài tiết cholesterol qua đường phân; giảm cholesterol và triglycerid trong máu, giảm lipid trong máu và trong gan. Nhờ đó, nó giúp hỗ trợ hạ đường huyết và ổn định đường huyết, góp phần phòng ngừa biến chứng của bệnh tiểu đường.

Đường Vị An là bài thuốc dựa trên những vị dược liệu y học được biết đến với nhiều công dụng cho sức khỏe. Theo đại diện KTR Việt Nam, các khâu tuyển chọn nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm khắt khe, kiểm định nghiêm ngặt nhằm mang lại tác dụng cho người bị mắc bệnh tiểu đường. Sản phẩm hỗ trợ người bệnh kiểm soát đường huyết để vui sống.

Đối tượng sử dụng của sản phẩm là người bị bệnh tiểu đường (đái tháo đường), rối loạn dung nạp đường huyết. Người bệnh có thể uống 2-3 lần, mỗi lần 2 viên, uống sau ăn 30 phút.

(Nguồn: Công ty KTR Việt Nam)