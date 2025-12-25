Đường ven biển hơn 4.600 tỷ đồng ở Nghệ An sắp hoàn thành

Công trình khởi công tháng 2/2022, dự kiến đưa vào sử dụng vào đầu năm 2026. Hiện nay đường đã thông xe kỹ thuật, đạt tiến độ 96%. Ngày 15/9/2023, UBND tỉnh Nghệ An quyết định chuyển tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò thành đường tỉnh 537C.

Đây là dự án giao thông trọng điểm quốc gia, được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12 m, mặt đường 11 m.