Đường ven biển dang dở

Hải PhòngDự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển dài 29,7 km dang dở vì chênh lệch lãi suất vốn vay khiến nhà đầu tư không đủ tiền triển khai tiếp.

Dự án gồm 20,7 km qua TP Hải Phòng và 9 km qua tỉnh Thái Bình, vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng theo hình thức BOT. Trong đó vốn từ ngân sách nhà nước 720 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng tại TP Hải Phòng, 900 tỷ đồng từ vốn chủ đầu tư và hơn 2.100 tỷ đồng từ nguồn vốn vay. Nhà đầu tư là Liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bùi Vũ.

Dự án khởi công tháng 5/2017, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2021. Tuy nhiên, do khan hiếm nguồn cung vật liệt, bão giá, thiếu nhân công, dự án được UBND TP Hải Phòng gia hạn thông xe toàn tuyến vào tháng 5/2023. Nhà thầu sau đó thi công cầm chừng rồi dừng hẳn.

Đầu đường ven biển đang thi công dang dở có biển cấm đi vào, nhưng bên trong vẫn nhiều phương tiện di chuyển. Ảnh: Lê Tân

Theo ông Đỗ Tuấn Anh, Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hải Phòng, đơn vị giám sát triển khai dự án, đến nay giá trị khối lượng xây dựng công trình đạt khoảng 72,11% giá trị hợp đồng. Do lãi suất nhà đầu tư vay thực tế có sự chênh lệch rất lớn so với lãi suất theo quy định tại hợp đồng BOT. Nhưng hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định mức lãi suất vốn vay. Do đó, nếu nhà đầu tư tiếp tục thực hiện thì sẽ lỗ lớn.

Cụ thể, mức lãi suất vốn vay thực tế nhà đầu tư phải thanh toán so với lãi suất theo hợp đồng chênh lệch 5-6%, làm phát sinh hơn 1.860 tỷ đồng mà không được tính vào tổng mức đầu tư hoàn vốn. Vướng mắc này đã được UBND TP Hải Phòng báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính về phương án thi công tiếp theo, có thể phải triển khai đầu tư công.

Trong khi chờ phương án, hàng ngày người dân huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy và quận Đồ Sơn vẫn đi vào tuyến đường dang dở này dù hai đầu có rào chắn. Tháng 7/2023, ca nương nhí Thanh Tú tử nạn trên tuyến đường sau va chạm với ôtô.

Đường ven biển đi qua TP Hải Phòng nằm trong tuyến đường bộ ven biển Việt Nam, được Thủ tướng phê duyệt ngày 18/1/2010. Tuyến đường đi sát biển nhằm khai thác tài nguyên biển, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng. Khi được đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ rút ngắn khoảng cách từ các địa phương ven biển đến TP Hải Phòng, giảm tải cho quốc lộ, giảm thiểu tai nạn.

Lê Tân