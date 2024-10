Đường vào cảng lớn nhất Đồng Nai thu phí 20.000-110.000 đồng mỗi lượt ôtô

Sau khi hoàn thành đầu năm 2025, tuyến đường vào cảng Phước An sẽ thu phí từ 20.000 đến 110.000 đồng mỗi lượt ôtô, sau đó tăng dần.

Ngày 16/10, UBND tỉnh Đồng Nai thông qua mức phí đường vào cảng Phước An, huyện Nhơn Trạch. Đây là đường vào cảng lớn nhất Đồng Nai, giúp xe từ cầu Phước An chạy qua Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tuyến đường vào cảng Phước An. Ảnh: Phước Tuấn

Mức phí được chia làm 6 giai đoạn với 5 loại xe. Giai đoạn 1 từ nay đến 2027, mức thấp nhất qua trạm là 20.000 đồng một lượt với các xe dưới 12 chỗ, xe tải trọng dưới 2 tấn, xe buýt. Phí cao nhất giai đoạn này là 110.000 đồng một lượt gồm xe từ 18 tấn trở lên và ôtô chở hàng bằng container 40 feet. Sau đó mức phí tăng dần theo 5 giai đoạn về sau, mỗi giai đoạn tăng hơn 10%.

Phí thu được sẽ giao cho Công ty TNHH BOT Phước An - chủ đầu tư dự án tuyến đường vào cảng. Tỉnh yêu cầu công ty tổ chức điểm bán vé thuận tiện cho chủ xe, tránh ùn tắc...

Cảng Phước An có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Đường 319 - cảng Phước An dài 5,8 km với kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với cảng Phước An. Dự án do liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc và Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Hải An phối hợp thực hiện, theo hình thức BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao). Vị trí trạm thu phí cách nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành chừng một km.

Cảng Phước An có quy mô 800 ha, tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, dự kiến hoạt động vào tháng tới. Năng lực khai thác của cảng đạt 2,2 triệu TEUs (một TEUs tương đương container 20 feet) và 4 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; đáp ứng tàu tải trọng từ 30-60.000 DWT ra vào.

Hướng tuyến của đường vào cảng Phước An. Đồ họa: Đăng Hiếu

Phước Tuấn