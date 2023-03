Dương Tử Quỳnh và bạn trai mừng giải Oscar

AnhMinh tinh gốc Malaysia Dương Tử Quỳnh sánh đôi bạn trai, doanh nhân Jean Todt, tại tiệc mừng cô thắng giải Oscar.

Ngày 27/3, diễn viên 61 tuổi đăng trên trang cá nhân các bức ảnh bên người yêu, bạn bè tại khách sạn ở London. Tử Quỳnh và Jean Todt chụp hình cùng tượng vàng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cô nhận được hôm 13/3.

Tử Quỳnh và bạn trai. Ảnh: Sina

Buổi tiệc do người quản lý của minh tinh tổ chức, có sự tham gia của nhiều ngôi sao như Anya Taylor-Joy, Naomi Campbell, Ariana Grande, Cynthia Erivo. Ariana Grande bình luận về bài đăng của Dương Tử Quỳnh: "Em yêu chị".

Minh tinh và bạn trai chụp hình với nhiều khách mời. Cặp tình nhân gắn bó gần 20 năm qua nhưng chưa kết hôn. Trên Straitstimes, doanh nhân từng nói công việc cả hai bận rộn, thường công tác nhiều nơi trên thế giới. Khi bạn gái bận, ông cố gắng sắp xếp để gặp bạn đời và ngược lại.

Tử Quỳnh bên Ariana Grande (váy đen) và Anya Taylor-Joy. Ảnh: Fanpage Michelle Yeoh

Trong talkshow Hẹn với Lỗ Dự, Dương Tử Quỳnh từng nói bên nhau nhiều năm, tình cảm cô và Jean Todt nngọt ngào. Cả hai khích lệ nhau trong công việc, lắng nghe ý kiến của nhau. Họ bền chặt nhờ nói chuyện hợp, thường trao đổi suy nghĩ một cách bình đẳng, tôn trọng. Jean Todt năm nay 77 tuổi, từng là Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari, Chủ tịch Liên đoàn ôtô quốc tế (FIA). Ông trải qua một đời vợ, có con trai riêng.

Dương Tử Quỳnh hoạt động ở làng giải trí 40 năm, từng là "đả nữ" hàng đầu châu Á, nổi tiếng qua Câu chuyện cảnh sát 3, Chuyện của A Kim, Hoàng gia sư tỉ, Vịnh Xuân,Tomorrow Never Dies... Sau đó, cô muốn thử sức nhiều thể loại phim hơn để được công nhận diễn xuất. Người đẹp lập kỷ lục khi là diễn viên châu Á đầu tiên thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc ở Oscar, với phim Everything Everywhere All at Once.

