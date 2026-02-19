Dương Tử Quỳnh nhận sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood

MỹMinh tinh gốc Malaysia Dương Tử Quỳnh được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, nhờ đóng góp cho điện ảnh thế giới.

Theo The Straits Times hôm 18/2, ngôi sao của Dương Tử Quỳnh được đặt trước Nhà hát TCL Chinese Theatre. Trên sân khấu, bà nói may mắn khi góp mặt trong những bộ phim vượt qua ranh giới quốc gia và ngôn ngữ. Các câu chuyện cho thấy sự gắn kết giữa con người, bất kể xuất thân hay khác biệt văn hóa.

Dương Tử Quỳnh ở sự kiện gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, hôm 18/2. Ảnh: Instagram Wicked Movie

Theo diễn viên, quá trình từ một cô gái xuất thân ở Malaysia đến khi trở thành ngôi sao Hollywood không hề dễ dàng. Có lúc, Tử Quỳnh từng tự hỏi liệu bà thực sự phù hợp và có chỗ đứng trong môi trường này hay không. Ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng không chỉ là sự ghi nhận cá nhân mà phản ánh sự đồng hành và hỗ trợ của nhiều đồng nghiệp suốt hơn bốn thập niên làm nghề.

Dương Tử Quỳnh nói: "Tôi hy vọng ngôi sao này nhắc nhở: điểm bắt đầu không quyết định nơi bạn có thể vươn tới". Chương trình có sự tham gia của nhiều diễn viên, nhà làm phim, gồm đạo diễn Lý An, Jon M. ChuSandra Oh, Awkwafina và Quan Kế Huy.

Trong một thông cáo, nhà sản xuất Walk of Fame - bà Ana Martinez - cho biết tài năng và sự nghiệp của Dương Tử Quỳnh để lại dấu ấn lâu dài trong ngành công nghiệp giải trí, đồng thời ảnh hưởng đến khán giả toàn cầu. Diễn viên 64 tuổi, đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983. Sau đó, bà tới Hong Kong tham gia điện ảnh, ghi dấu ấn với các vai hành động, võ thuật trong Câu chuyện cảnh sát 3, Siêu cảnh sát, Hồi ức của một Geisha, Ngọa hổ tàng long.

Giới phê bình nhận xét Tử Quỳnh là một trong những diễn viên gốc Á có chỗ đứng vững chắc nhất tại Hollywood. Trong hơn 40 năm sự nghiệp, bà trở thành nghệ sĩ gốc Á đầu tiên giành tượng vàng hạng mục Nữ chính xuất sắc ở Oscar 2023, với vai trong tác phẩm Everything Everywhere All at Once. Dự án cũng mang về cho bà giải Quả Cầu Vàng và SAG Awards.

Sau khi xuất hiện trong loạt phim Guardians of the Galaxy, bà tiếp tục tham gia Vũ trụ Điện ảnh Marvel với Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021). Các dự án gần đây của bà gồm A Haunting in Venice (2023) và hai phần Wicked.

Trailer 'Wicked: For Good' Trailer "Wicked: For Good" (2025), Dương Tử Quỳnh xuất hiện từ giây thứ tám. Video: Universal Pictures Vietnam

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Tử Quỳnh được tạp chí TIME vinh danh là "Biểu tượng của năm" vào 2022. Năm 2016, bà được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí của Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (United Nations Development Programme), tập trung nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường. Bà ủng hộ Đội tuyển Olympic người tị nạn của IOC (IOC Refugee Olympic Team), tham gia vận động cho các tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.

Hôm 12/2, nghệ sĩ nhận giải Gấu Vàng danh dự tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 76, trở thành nữ diễn viên gốc Á đầu tiên nhận vinh dự này. Bà cho biết sự kiện giữ vị trí quan trọng, khi đây là liên hoan phim đầu tiên mời bà làm giám khảo vào năm 1999, mở ra góc nhìn bao quát về điện ảnh. Diễn viên nói: "Việc tôi nhận giải thưởng khẳng định những người như tôi sẽ được nhìn thấy, được lắng nghe nhiều hơn. Chúng tôi cũng có trách nhiệm lên tiếng để quan điểm của mình được ghi nhận".

Đại lộ Danh vọng Hollywood (Hollywood Walk of Fame) là một lề đường chạy dọc đại lộ Hollywood và phố Vine, Los Angeles, bang California, Mỹ. Nơi đây gắn hơn 2.000 ngôi sao có tên các nhân vật nổi tiếng được phòng thương mại Hollywood vinh danh vì những đóng góp trong ngành công nghiệp giải trí.

Cát Tiên (theo The Straits Times)