'Wicked: For Good' - khúc ca bi tráng về tình bạn

"Wicked: For Good" nối tiếp thương hiệu nhạc kịch đình đám, khai thác mâu thuẫn lý tưởng và mối quan hệ giữa hai cô gái xứ Oz - Elphaba và Glinda.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Wicked: For Good' Trailer của "Wicked: For Good", chiếu tại các rạp toàn quốc từ ngày 21/11. Video: Universal Pictures

Wicked là dự án điện ảnh chuyển thể từ vở nhạc kịch Broadway cùng tên, đóng vai trò tiền truyện cho tác phẩm kinh điển The Wizard of Oz (1939). Câu chuyện xoay quanh tình bạn phức tạp giữa hai phụ nữ có tính cách trái ngược: Elphaba (Cynthia Erivo) - cô gái da xanh sống trong sự xa lánh, có năng lực phép thuật mạnh mẽ, và Glinda (Ariana Grande) - cô nàng tóc vàng xinh đẹp, được mọi người yêu mến nhưng khao khát danh vọng.

Ở phần một ra mắt năm ngoái, đôi bạn thân cùng theo học tại Đại học Shiz và phát hiện ra Phù thủy xứ Oz (Jeff Goldblum) là kẻ lừa đảo. Biến cố này khiến họ chọn hai lối đi riêng. Elphaba quyết định bỏ trốn để bảo vệ công lý, trong khi Glinda chọn ở lại để duy trì trật tự xã hội.

Cynthia Erivo và Ariana Grande trong một phân cảnh của "Wicked: For Good". Ảnh: People

Wicked: Phần 2 mở ra với tình hình căng thẳng, tiếp nối ngay sau sự kiện trên. Elphaba giờ đây bị mọi người gán danh hiệu "Phù thủy phương Tây". Cô buộc phải sống lưu vong và lãnh đạo cuộc kháng chiến nhằm giải phóng các loài động vật mất quyền sinh tồn. Ngược lại, Glinda trở thành biểu tượng của sự tốt bụng. Cô được công chúng tung hô nhưng thực chất chỉ là công cụ trong tay Phù thủy và Hiệu trưởng Morrible (Dương Tử Quỳnh).

Dương Tử Quỳnh và Ariana Grande trong một phân cảnh của "Wicked: For Good". Ảnh: People

Mâu thuẫn cốt lõi của phim không chỉ là các màn đấu phép, mà là sự giằng xé giữa tình yêu và lý tưởng. Hoàng tử Fiyero (Jonathan Bailey) - dù đã đính hôn với Glinda, quyết định từ bỏ địa vị để chạy trốn cùng Elphaba. Anh cảm mến bởi tấm lòng và sự dũng cảm của cô gái da xanh. Phân cảnh cả hai cùng nhau bỏ trốn, ca hát và trao nhau nụ hôn được xem là một trong những khoảnh khắc cao trào nhất.

Wicked: Phần 2 thể hiện một góc nhìn khác về cái kết. Elphaba chấp nhận hy sinh danh dự, dàn dựng cái chết của chính mình để giải thoát cho Glinda. Trong khi Elphaba và Fiyero bí mật rời khỏi Oz để xây dựng cuộc sống mới, Glinda ở lại tiếp quản. Cô lật đổ Hiệu trưởng Morrible và giáng một đòn tâm lý chí mạng vào Phù thủy bằng cách tiết lộ sự thật: Elphaba chính là con gái ruột của ông. Sau khi khiến ông suy sụp và rời đi, Glinda cam kết dùng quyền lực để phụng sự nhân dân và trả lại quyền bình đẳng cho các loài động vật.

Điểm sáng lớn của dự án nằm ở diễn xuất. Theo Collider, nếu hiệu ứng về hình ảnh tạo nên sự choáng ngợp thị giác, thì màn hóa thân của Cynthia Erivo và Ariana Grande mới là "trái tim và linh hồn" của bộ phim. Ariana Grande tiếp tục chứng minh giọng hát bốn quãng tám của mình, nhất là ca khúc The Girl in the Bubble.

'Wicked: For Good' - khúc ca bi tráng về tình bạn Trích đoạn ca khúc "The Girl in the Bubble" trong phim, ca khúc được sáng tác và thể hiện bởi Ariana Grande. Video: Universal Pictures

Phân cảnh đám cưới xa hoa giữa Glinda và hoàng tử Fiyero (Jonathan Bailey) mang sức nặng cảm xúc. Trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn tiết lộ Ariana Grande đã thực hiện cảnh quay này vào đúng ngày cô hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng cũ Dalton Gomez. Quá trình ghi hình kéo dài từ năm 2022 đến đầu 2024, trùng khớp với giai đoạn biến cố hôn nhân của nữ ca sĩ. Ông cho biết Ariana không gượng ép, mà cô đặt nỗi đau cá nhân vào chính nhân vật. Điều này lý giải cho ánh mắt tuyệt vọng và những giọt nước mắt của Glinda trong những khoảnh khắc sau hôn lễ - nhận ra mình có tất cả hào quang nhưng không hạnh phúc.

Màn song ca For Good ở cuối phim của hai nữ chính được Roger Ebert đánh giá là khoảnh khắc xúc động nhất - gợi suy ngẫm về nguồn gốc cái ác và cái giá của sự tử tế trong thế giới đảo điên.

Phân cảnh đám cưới của Ariana Grande và Jonathan Bailey trong phim. Ảnh: Variety

Về mặt kỹ thuật, đạo diễn Jon M. Chu tiếp tục phát huy thế mạnh dựng phim. Variety nhận định bộ phim khắc phục được điểm yếu về nhịp điệu của nguyên tác sân khấu, biến hồi hai vốn ngắn ngủi thành một tác phẩm điện ảnh độc lập, giàu sức nặng. Thiết kế sản xuất của Nathan Crowley mở rộng thế giới Oz với những gam màu rực rỡ nhưng ám ảnh, từ Con đường Gạch vàng đang xây dở đến những tòa tháp Art Deco lộng lẫy.

Tuy nhiên, bom tấn nhạc kịch cũng vấp phải ý kiến trái chiều. The New Yorker chỉ trích thời lượng quá dài và cách xử lý ánh sáng đôi chỗ bị tối hoặc chói. Một số nhà phê bình cũng cho rằng kỹ xảo CGI ở vài vai phụ chưa hoàn thiện, và phần âm thanh đôi khi lấn át lời bài hát.

Về doanh thu, Wicked: Phần 2 lập nhiều kỷ lục. Theo Forbes, tác phẩm đạt 226 triệu USD toàn cầu trong tuần đầu, trở thành dự án chuyển thể nhạc kịch Broadway có mở màn cao nhất từ trước đến nay. Tại Bắc Mỹ, đây là phim có doanh thu cao thứ hai năm 2025. Với điểm A trên CinemaScore và mức hài lòng 95% trên Rotten Tomatoes, giới phân tích dự đoán phiên bản này có thể chạm mốc 1 tỷ USD.

Gia Hưng