Đường tình của những phụ nữ lương cao

SingaporeKhi phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn, họ thay đổi cách hẹn hò và quan điểm về việc tìm kiếm tình yêu hay giữ gìn mối quan hệ.

Là một giám đốc phát triển kinh doanh của công ty ở Singapore với mức lương 18.000 SGD mỗi tháng, Jo-anne Peng, 46 tuổi, cho biết chưa từng yêu ai thành công tài chính hơn mình.

Mỗi khi bắt đầu mối quan hệ mới, Jo-anne luôn nghĩ "chỉ cần mình vững vàng tài chính và người đàn ông không mong tôi chu cấp, thì mọi chuyện sẽ ổn". Peng chưa bao giờ hỏi bạn trai kiếm bao nhiêu, nhưng đoán họ thường ít hơn cô 30-50%.

Lối nghĩ này giúp cô độc lập, song cũng khó "là một người phụ nữ trọn vẹn trong tình yêu". "Dần dần, tôi quên mất cách mang sự nữ tính của mình vào mối quan hệ. Những lo toan thực tế lấn át, tôi bỏ bê nhu cầu cảm xúc và rồi tình yêu cứ thế lụi tàn", cô nói.

Theo nhà tâm lý Aloysius Tay (Singapore), trải nghiệm của Jo-anne là một thực tế. "Jo-anne nói hộ nhiều người đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Khi một người gánh phần lớn áp lực tài chính, họ có thể bị kiệt quệ cảm xúc vì vẫn phải đáp ứng kỳ vọng chăm lo gia đình và bù đắp nhu cầu tinh thần cho bạn đời".

Ông bổ sung, đàn ông cũng có thể chịu áp lực này, nhưng phụ nữ thường gánh thêm kỳ vọng kép vừa là trụ cột tài chính, vừa là người bạn đời dịu dàng, chu toàn. "Họ bị mắc kẹt trong trạng thái 'phải làm tất cả', khó thư giãn, khó cảm thấy được nâng đỡ hay kết nối với chính cảm xúc của mình".

Với Jessica Lim, 41 tuổi, quản lý truyền thông, thành công tài chính và giá trị tài chính là hai khái niệm khác nhau. Cô đang có cuộc hôn nhân 23 năm. "Quan trọng là chúng tôi có cùng quan điểm về tiền, như cách chi tiêu, tiết kiệm", cô nói.

Dù lương cao hơn, Lim thấy hai vợ chồng cân bằng nhờ bù đắp rủi ro cho nhau. "Ngành của tôi thường xuyên cắt giảm nhân sự, tôi đã hai lần bị sa thải. Nhưng công việc của chồng ổn định, có thưởng đều nên dù tôi kiếm nhiều hơn, vẫn có thể dựa vào anh khi khó khăn".

Đồng quan điểm, Amy Ang, 35 tuổi, làm trong ngành tài chính với thu nhập khoảng 13.000 SGD/tháng, cũng tin đàn ông có thể bù đắp sự thiếu hụt thu nhập bằng cách khác, chẳng hạn mang lại sự an toàn cảm xúc.

"Tôi sẵn sàng hẹn hò với người kiếm ít hơn, miễn không phải thay đổi lối sống. Tôi tìm người có kế hoạch tài chính và sống trong khả năng của mình", cô gái hiện độc thân nói.

Theo Tay, thành công của một mối quan hệ không nằm ở con số thu nhập, mà ở sự tôn trọng, trí tuệ cảm xúc và giá trị chung. "Quan trọng là cả hai sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm và trân trọng những gì đối phương mang lại".

Nhưng Jo-anne nghĩ khác. Cô vừa chia tay và xác định ở mối quan hệ tiếp theo muốn bạn đời ngang bằng hoặc hơn về tài chính. "Tiền là kết quả của nỗ lực xây dựng sự nghiệp và di sản. Tôi muốn người ấy hiểu nỗi lo về an ninh tài chính, biết chia sẻ lo lắng cho tương lai và có thể nâng đỡ khi tôi mệt", Jo-anne chia sẻ.

Với cô, tiền không chỉ là biểu tượng của an toàn, quyền lực hay cái tôi, còn là thước đo tư duy, cho thấy một người có thể đồng hành hiệu quả trong tình yêu hay không. "Tôi không cần tiêu tiền của đàn ông, nhưng muốn đàn ông có tiền", cô nói.

Ở Singapore, tư tưởng "kết hôn với người giỏi hơn" vẫn còn phổ biến. Theo các chuyên gia, nhiều phụ nữ thành đạt bị gắn mác kén chọn, nhưng thực chất, họ đang tự bảo vệ mình. Một số lo ngại, khi ở bên người kém thành công, sự bất an của họ sẽ bào mòn mối quan hệ.

Bảo Nhiên (Theo CNA)