Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam cần hơn 13.800 lao động

Từ nay đến năm 2030, Việt Nam cần đào tạo ít nhất 35.000 lao động chất lượng cao, riêng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam cần 13.880 người.

Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, Bộ Xây dựng đã lập Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam, mục tiêu giai đoạn 2025-2030 đào tạo ít nhất 35.000 người, tập trung nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị và bổ sung nguồn giáo viên giảng dạy cho các cơ sở.

Giai đoạn 2031-2035, đề án đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 70.000 người, đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia điện khí hóa. Bên cạnh đó, Việt Nam cần tổ chức đào tạo nhân lực tiếp nhận chuyển giao, từng bước làm chủ từng phần công nghệ, công nghiệp đường sắt.

Riêng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam cần 13.880 lao động trong giai đoạn 2027-2032 cho công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì.

Đường sắt tốc độ cao tại Đức. Ảnh: InterCityExpress

Bộ Xây dựng đang lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực đường sắt năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, trong đó xác định lộ trình đào tạo cụ thể hàng năm để kịp thời phục vụ xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác các tuyến đường sắt, nhất là tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tốc độ cao Bắc Nam...

Các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Xây dựng và một số trường trọng điểm thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập đơn vị chuyên sâu, mở ngành đào tạo mới, đầu tư phòng thí nghiệm, mô phỏng và tăng cường hợp tác quốc tế.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã hợp tác với các cơ sở đào tạo đường sắt của Trung Quốc như Học viện Đường sắt Liễu Châu, Học viện Đường sắt Côn Minh để đào tạo nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp tổ chức 6 lớp đào tạo với khoảng 180 học viên các cấp độ, phục vụ trực tiếp cho thi công các công trình đường sắt mới và đường sắt tốc độ cao. Các khóa đào tạo đã hoàn thành trong tháng 12/2025.

VNR cũng đang liên kết với các trường đại học uy tín của Trung Quốc và Hàn Quốc như Đại học Giao thông Tây Nam, Đại học Thượng Hải, Đại học Dongyang để đào tạo kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành đường sắt mới và đường sắt tốc độ cao; phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc (Korail) xây dựng Kế hoạch tổng thể đào tạo nguồn nhân lực đường sắt tốc độ cao.

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM thành lập Viện Đường sắt tốc độ cao, hợp tác đầu tư hệ thống phòng mô phỏng điều khiển, khai thác đường sắt tốc độ cao. Trường cũng thành lập Trung tâm Đường sắt tốc độ cao, hợp tác xây dựng phòng thí nghiệm, mô hình mô phỏng hiện đại và tiếp nhận mô hình đào tạo thực hành tiên tiến từ các nước có hệ thống đường sắt tốc độ cao tiên tiến để ứng dụng thí điểm...

Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư với tổng chiều dài 1.541 km, từ Hà Nội đến TP HCM. Tuyến được đầu tư mới đường đôi, khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa; chủ yếu vận chuyển hành khách, đồng thời đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng về quốc phòng, an ninh và có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 1.713.540 tỷ đồng, tương đương 67,34 tỷ USD, thực hiện theo hình thức đầu tư công, dự kiến triển khai từ năm 2025 đến năm 2035. Nhiều địa phương đang thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để chuẩn bị khởi công dự án vào tháng 12/2026.

Đoàn Loan