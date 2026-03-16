Từ 18h ngày 16/3, tuyến đường sắt Bắc Nam qua đèo Hải Vân được khôi phục sau 3 ngày gián đoạn do sự cố đá rơi xuống đường ray.

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết hàng trăm công nhân đã tham gia xử lý sự cố từ ngày 14/3, tập trung phá dỡ và di dời nhiều tảng đá lớn trên mái taluy dương có nguy cơ rơi xuống ray, đồng thời sửa chữa đoạn đường sắt bị hư hỏng tại km 768+800 để bảo đảm an toàn chạy tàu.

Sau khi thông tuyến, ngành đường sắt tổ chức chạy tàu hàng trước, tốc độ ban đầu 5 km/h, sau đó tăng dần. Từ 0h ngày 17/3, các đoàn tàu khách sẽ được chạy trở lại.

Đường sắt qua đèo Hải Vân hoạt động trở lại Tàu hàng chạy qua đoạn đường sắt từng gặp sự cố. Video: VNR

Trong thời gian tuyến bị gián đoạn, ngành đường sắt phải tạm dừng 4 đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng và dừng tàu SE18 xuất phát từ Đà Nẵng. Hành khách trên nhiều đoàn tàu Bắc Nam như SE8, SE6, SE10, SE4, SE2 và các tàu chiều ngược lại được trung chuyển bằng ôtô giữa ga Lăng Cô và ga Đà Nẵng.

Ba ngày qua, Công ty Vận tải đường sắt hủy 12 chuyến tàu khách, trung chuyển 31 đoàn tàu với hơn 5.600 người. Hơn 3.200 vé tàu được trả lại. Thiệt hại chi phí vận tải ước tính 10 tỷ đồng, chưa tính chi phí khắc phục hạ tầng.

Trước đó sáng 14/3, nhiều tảng đá từ vách núi tại khu vực đang thi công một dự án nghỉ dưỡng rơi xuống đường sắt qua đèo Hải Vân tại km 768+800, làm gãy ray, khiến tàu hàng AH1 bị trật bánh đầu máy.

Đường sắt bị đứt ray vì đá lăn. Ảnh: VNR

Sau hơn 6 giờ khắc phục, tuyến đường sắt được thông lại lúc 14h05 cùng ngày để một số đoàn tàu lưu thông. Tuy nhiên, đá tiếp tục rơi từ taluy dương khiến ngành đường sắt phải lần thứ hai phong tỏa tuyến để xử lý và bảo đảm an toàn.

Đoàn Loan