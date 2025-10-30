Đường sắt, hàng không vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ đến miền Trung

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Vietnam Airlines sẽ tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa miễn cước đến các sân bay, ga đường sắt ở miền Trung.

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết trong bối cảnh thời tiết tại miền Trung diễn biến thất thường, mưa lớn kéo dài và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nhiều nơi, việc người dân tự tổ chức vận chuyển hàng hóa có thể gây mất an toàn và cản trở công tác cứu hộ, cứu nạn. Do đó, VNR hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố.

Công tác tiếp nhận hàng hóa cứu trợ được tổ chức tại các ga đầu mối đủ điều kiện trên mạng lưới đường sắt quốc gia như Sài Gòn, Sóng Thần, Nha Trang, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Giáp Bát, Hà Nội, Hải Phòng... Hàng cứu trợ sẽ được vận chuyển đến ga Huế và ga Đà Nẵng để tiếp tục phân phối.

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cũng miễn toàn bộ cước vận chuyển, phụ thu nhiên liệu và khoản phí liên quan đến hàng cứu trợ, đồng thời ưu tiên chuyên chở trên các chuyến bay trong cả nước đến sân bay Huế, Đà Nẵng, Chu Lai.

Người dân Đà Nẵng chuẩn bị thức ăn để nhờ công an, quân đội chuyển vào cho các bệnh nhân hai Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Vĩnh Đức ở phường Điện Bàn và Điện Bàn Đông. Ảnh: Nguyễn Đông

Các đơn vị thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND các địa phương, thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan tổ chức Nhà nước, tổ chức xã hội, quỹ từ thiện được áp dụng chương trình này.

Theo thống kê từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cùng các địa phương, đến 6h hôm nay mưa lũ đã làm 14 người chết (Đà Nẵng 7, Quảng Ngãi 4, Huế 2, Lâm Đồng 1), 8 người mất tích và 22 người bị thương. 90 xã phường với 128.000 nhà, chủ yếu ở Đà Nẵng, Huế đang bị ngập.

Tại Huế, 32/40 xã phường vẫn ngập. Đà Nẵng còn 29 xã phường bị ngập 1-2 m, chủ yếu ở hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn và 10 xã miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam cũ bị cô lập do sạt lở, đất đá tràn xuống đường. Quảng Ngãi còn 15 xã ngập 0,3-3 m, Quảng Trị 4 xã.

Anh Duy