Đường sắt bị chia cắt vì mưa lũ

Mưa lớn, nước lũ dâng cao khiến nhiều đoạn đường sắt qua tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập sâu, 6 đoàn tàu khách đang phải dừng chờ ở các ga dọc tuyến.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa lớn kéo dài, địa phận tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng sáng 15/11.

Lúc hơn 10h, đường sắt Bắc – Nam đoạn qua ga Văn Xá, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế chìm trong nước lũ. Nước chảy xiết, tràn qua mặt ray tại ga Văn Xá khiến đoạn đường sắt Văn Xá - Hiền Sỹ phải phong tỏa.

Theo Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên, mưa lớn đã làm hư hỏng một số vị trí kết cấu hạ tầng đường sắt như cầu đường sắt, hầm số 8 tại khu gian Thừa Lưu - Lăng Cô. Một số vị trí đường ray khu gian này ngập 20-30 cm khiến đoạn đường sắt Thừa Lưu - Lăng Cô phải phong tỏa sáng 15/11.

Nước ngập cầu chui qua đường sắt khu vực Thừa Thiên Huế. Ảnh: Xuân Hoa

Đến 10h, khu gian Thừa Lưu - Lăng Cô được thông đường, cho phép tàu đi qua với tốc độ chậm 5 km/h. Tại một số vị trí, nước còn ngập đỉnh ray khoảng 8 cm.

Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng cho biết tại khu vực ga Hải Vân, mái taluy phía sau ga bị sụt trượt. Lớp cát đệm vữa của mái taluy đã trôi theo dòng nước xuống đường ray và qua ga Hải Vân.

Nhờ các bức tường chắn bê tông dày 0,5 m nên tàu vẫn chạy an toàn qua ga Hải Vân và đỉnh đèo. Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã cử lực lượng theo dõi và xúc cát để tạo dòng chảy về hạ lưu. Tuy nhiên, khu gian Hải Vân Bắc - Lăng Cô có đá rơi uy hiếp an toàn nên phải phong tỏa.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tính đến trưa 15/11, 6 đoàn tàu khách SE1/2, SE3/4, SE6, SE19 vẫn đỗ dừng chờ thông đường sắt tại các ga Hiền Sỹ, Đông Hà, Đà Nẵng. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều tuyến đường bộ cũng bị ngập sâu nên phương án chuyển tải hành khách cũng gặp khó khăn.

Mưa lớn cộng với nước lũ từ thượng nguồn sông Hương đổ về nhanh, gây ngập TP Huế và nhiều huyện thị trong tỉnh từ đêm qua. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi trước đó cũng mưa lớn, gây ngập cục bộ, sạt lở một số tuyến đường.

Đoàn Loan