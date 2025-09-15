Đường sắt bán vé tàu Tết từ 20/9

Từ 8h ngày 20/9, ngành đường sắt mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 rộng rãi trên các kênh, mỗi hành khách được mua tối đa 10 vé.

Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết từ nay đến 19/9 sẽ nhận đăng ký mua vé tập thể. Diện ưu tiên gồm lực lượng vũ trang, trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Năm nay, ngành đường sắt tiếp tục bán vé ghế phụ cho trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi. Hành khách đã mua vé giường nằm hoặc ghế ngồi có thể mua thêm một vé ghế phụ cho trẻ em, khi lên tàu trẻ em dùng chỗ chung với người lớn.

Trong dịp Tết, dự kiến có 55 đoàn tàu với hơn 800 toa xe, cung ứng khoảng 330.000 vé mỗi ngày. Ngoài 7 đôi tàu khách Thống Nhất, sẽ có hai đôi tàu tăng cường (TN3/4 và TN5/6) chạy tuyến Hà Nội - TP HCM. Ngành đường sắt cũng bố trí 12 đôi tàu khu đoạn Hà Nội - Vinh, Đồng Hới - Đà Nẵng, hai đôi tàu Huế - Đà Nẵng; cùng các chuyến trên chặng Sài Gòn - Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết. Một số chuyến tăng cường từ TP HCM đi Đà Nẵng, Tam Kỳ, Diêu Trì, Nha Trang, Hà Nội đi Vinh... cũng được bổ sung phục vụ nhu cầu đi lại, du xuân.

Trang trí toa tàu đón tết năm 2024. Ảnh: Giang Huy

Khách mua vé dịp Tết được hưởng chính sách giảm giá: mua vé xa ngày (từ 10 ngày trở lên, cự ly trên 900 km) giảm 5-15%; khách đi từ ga Sài Gòn ngày 28 tháng Chạp (15/2/2026) trên 1.000 km được giảm 3%; mua vé tập thể từ 11 người trở lên giảm 2-12%; mua vé khứ hồi được giảm 5% chặng về; sinh viên giảm 10-20%.

Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách mua vé tại ga, đại lý chính thức, mang theo giấy tờ tùy thân để được hưởng ưu đãi, tránh mua qua "cò vé". Vé cũng được bán trực tuyến trên các website dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn.

Để kiểm tra vé hợp lệ, hành khách truy cập dsvn.vn, mục "kiểm tra vé", nhập thông tin cần thiết và nhấn "kiểm tra vé". Nếu kết quả hiển thị "không tìm thấy vé điện tử phù hợp", cần liên hệ nhà ga để được hỗ trợ.

Đoàn Loan