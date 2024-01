Đường sắt bán thêm 7.000 vé tàu Tết

Sau khi bổ sung 3.000 vé tàu từ khu vực TP HCM về các tỉnh miền Trung ra Bắc, đường sắt tiếp tục bán thêm 4.000 vé nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết.

Ngày 4/1, ông Thái Văn Truyền, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết các chuyến tàu được tăng cường cho những ngày cao điểm trước và sau Tết, do nhu cầu đi lại tăng.

Trong đó, với chặng Sài Gòn đi Hà Nội, ngày 24-25/1 (14, 15 tháng Chạp) công ty sẽ chạy thêm tàu SE32. Chiều ngược lại từ Hà Nội đi Sài Gòn, tàu SE11 cũng được tăng cường chở khách vào các ngày 26-27/1 (16-17 tháng Chạp).

Thời gian sau Tết, nhu cầu đi lại của người dân khu vực miền Trung vào TP HCM tăng nên công ty chạy thêm nhiều đoàn tàu từ Quảng Ngãi, Quy Nhơn vào thành phố các ngày 20-21/2 (11-12 tháng Giêng). Tổng số chỗ trên các đoàn tàu tăng cường đợt này khoảng 4.000. Trước đó, khoảng 3.000 vé từ khu vực TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai đi các ga từ Quảng Ngãi tới Hà Nội và ngược lại cũng đã được bổ sung.

Khách chờ mua vé Tết Giáp Thìn ở ga Sài Gòn, tháng 10/2023. Ảnh: Gia Minh

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, sau hai tháng mở bán vé tàu Tết Giáp Thìn 2024, số vé khách đã mua là hơn 152.000. Dù vé vẫn còn ở tất cả tuyến, song một số chặng ngày cao điểm, từ 23 đến 2 tháng Chạp còn rất ít. Riêng các ngày từ 22 tháng Chạp về trước và hai ngày giáp Tết, vé vẫn còn ở tất cả nhà ga. Thời gian sau Tết, vé vẫn còn nhiều.

Trước đó, trong kế hoạch phục vụ đi lại dịp Tết Nguyên đán năm nay, tổng số vé tàu ngành đường sắt dự kiến cung ứng hơn 200.000, tương đương gần 400 chuyến tàu. Do nhu cầu đi lại lớn, nhiều chặng từ TP HCM về miền Trung "cháy vé" nên công ty tăng cường thêm tàu chạy.

Giá vé tàu Tết năm nay cao nhất gần 3 triệu đồng cho chặng từ TP HCM đi Hà Nội, tăng hơn 200.000 đồng so với năm trước, do ảnh hưởng giá nhiên liệu cùng chi phí đầu vào. Riêng chiều ít khách, giá vé giảm 1-8% so với năm ngoái. Hiện, ngành đường sắt giảm 3% giá vé cho các tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 29/12 tháng Chạp và đi từ 1.000 km trở lên; giảm 2-8% giá vé cho tập thể từ 10 người trở lên; sinh viên được giảm 20% giá vé...

Người dân có thể mua vé tàu Tết qua website: dsvn.vn, vetau.com.vn, giare.vetau.vn hoặc tại nhà ga, điểm bán vé, đại lý thuộc ngành đường sắt. Vé cũng được bán qua ví điện tử như MoMo, Vimo, ViettelPay... hoặc qua tổng đài.

Gia Minh