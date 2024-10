Đường sắt Bắc Nam thông tuyến

17h hôm nay, tàu khách SE6 đã chạy an toàn qua đoạn đường sắt Bắc Nam thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị sau hai ngày bị chia cắt do xói lở.

Tại cung đoạn Sa Lung - Tiên An, tỉnh Quảng Trị, ngành đường sắt đã khắc phục xong các điểm xói lở đường ray, cho phép tàu hàng HH15 chạy kiểm tra từ ga Sa Lung đến ga Tiên An và tàu hàng HH10 từ ga Tiên An chạy ngược lại qua điểm sạt lở. Sau đó, đơn vị thi công trả đường cho tàu khách SE6 lưu thông.

Tàu hàng đi kiểm tra đoạn đường sắt bị xói lở. Ảnh: VNR

Từ chiều 27/10, bão Trà Mi gây mưa lớn, làm ngập tuyến đường sắt qua Quảng Trị. Nước rút làm trôi đá, xói nền, dịch chuyển ray nhiều đoạn ở phía nam ga Sa Lung, thuộc xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, gây chia cắt đường sắt Bắc Nam.

Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên và các đơn vị trong ngành đã huy động nhiều thiết bị, vật tư cùng hơn 150 cán bộ, công nhân khẩn trương khắc phục đoạn đường sắt dài khoảng 500 m bị hư hỏng.

Trong khi chờ sửa đường, các đơn vị đã tổ chức chuyển tải bằng đường bộ an toàn qua điểm sạt lở cho 4.570 hành khách trên 17 chuyến tàu.

Đoàn Loan