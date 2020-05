Đường sách giảm doanh thu

Doanh thu quý một của đường sách TP HCM giảm gần 18% so với cùng kỳ vì dịch.

Trong ba tháng đầu năm, đường sách đạt 9,5 tỷ đồng, giảm hơn hai tỷ so với quý 1 năm 2019 (11,6 tỷ đồng). Lượng sách bán ra là 184.372 cuốn, giảm gần 27%. Việc giảm doanh thu do ban quản lý đường sách và các đơn vị hạn chế hoạt động vì Covid-19, khiến lượng khách còn 50% vào đầu tháng hai. Bà Thanh Thúy, đại diện công ty đường sách, đánh giá mức sụt giảm này vẫn khả quan so với nhiều lĩnh vực.

Đường sách TP HCM bị đóng cửa một tháng vì Covid-19. Ảnh: Quỳnh Trần.

44 sự kiện giao lưu, ra mắt sách được tổ chức từ đầu năm, chủ yếu diễn ra vào tháng một. Sách bán được nhiều nhất thuộc dòng thiếu nhi - 48,257 cuốn, chiếm hơn 26% tổng sách bán ra.

Hôm 24/4, địa điểm này mở cửa lại sau một tháng đóng. Ban quản lý yêu cầu những buổi tọa đàm, giao lưu ra mắt sách tập trung không quá 20 người. Độc giả đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m tại các gian hàng. Đường sách cũng bố trí khu vực bồn rửa tay với xà phòng, nước rửa tay khô cho du khách, bạn đọc, đặt panô tại hai đầu đường để phổ biến thông tin về dịch.

Đường sách hoạt động bốn năm qua. Năm 2019, địa điểm này diễn ra 252 sự kiện, trung bình khoảng hơn một ngày có một hoạt động được tổ chức. Trong đó, có 19 đợt hoạt động chủ đề, 15 cuộc trưng bày triển lãm văn hóa nghệ thuật, tám đợt triển lãm sách, bìa sách... Không gian này được xem là điểm hẹn văn hóa của người yêu sách, nơi gặp gỡ, giao lưu tác giả - tác phẩm.

Tam Kỳ