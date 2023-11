Đường phố Nghệ An, Hà Tĩnh thành 'sông' sau mưa lớn

Mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay khiến hàng chục tuyến phố ở trung tâm TP Vinh, huyện Can Lộc ngập 25-50 cm, gây ách tắc, nhiều xe chết máy giữa đường.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Trung Bộ mưa to. Tại TP Vinh, Nghệ An, lúc gần 7h ngày 13/11, nhiều tuyến đường như đại lộ Lê Nin, Lê Hồng Phong, Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Phong Định Cảng, An Dương Vương, Lê Văn Tám, Minh Khai, các ngả vào ga Vinh... ngập sâu 30-50 cm.

Ôtô, xe máy chạy trên đường ngập ở TP Vinh, sáng 13/11. Ảnh: Hùng Lê

Đường ngập vào giờ cao điểm người lao động đi làm, học sinh đến trường khiến giao thông trên nhiều tuyến đường ách tắc. Anh Phạm Thanh Tâm chở con đi học từ lúc 6h30, phải mất gần một tiếng mới đưa được bé đến trường mầm non cách nhà gần 3 km. Nhiều cán bộ, nhân viên, học sinh trên địa bàn cũng bị muộn giờ làm và học do tắc đường, ướt hết quần áo.

Hơn 9h, trời vẫn mưa to, xe cứu hộ túc trực trên các tuyến phố để chở xe máy, ôtô gầm thấp qua những đoạn đường ngập sâu như đường 72, Duy Tân... Tại đường Đinh Công Tráng, nhà chức trách đã căng dây cảnh báo không cho xe đi qua. Nhiều người dân phải đẩy xe chết máy đi hơn một km tìm điểm sửa chữa.

Đường phố Vinh ngập, sáng 13/11. Video: Hùng Lê Đường phố TP Vinh ngập sáng 13/11. Video: Đức Hùng

Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP Vinh cử hàng chục cán bộ phân luồng giao thông, liên tục cập nhật hình ảnh ngập lụt trên các tuyến phố lên Fanpage của đơn vị để người dân theo dõi, cân nhắc tìm đường đi phù hợp.

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở huyện Can Lộc ngập 25-30 cm, một số trường nước tràn vào sân, nhà trường nhắn tin báo phụ huynh đến đón con. Hàng nghìn học sinh mầm non, tiểu học được cho nghỉ nhọc. Chính quyền đến một số nhà ở vùng thấp hỗ trợ người dân di dời tài sản lên chỗ cao.

Ở huyện Hương Sơn, hàng chục khối đất đá vách núi Nầm, xã Sơn Châu tràn xuống quốc lộ 8A gây cản trở giao thông. Cơ quan quản lý đường bộ đã cử cán bộ đến đặt biển cảnh báo hai đầu, chờ tạnh mưa dọn dẹp.

Người dân huyện Can Lộc đưa lương thực, tài sản lên chỗ cao đề phòng nước dâng gây ngập lụt. Ảnh: Hùng Lê

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, các tỉnh Bắc Trung Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm qua. Nhiệt độ thấp nhất các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 21-23 độ C.

Nghệ An được dự báo mưa lớn nhất ở miền Trung trong hôm nay, phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 80 mm. Sau đó, mưa dịch chuyển dần vào phía nam. Hà Tĩnh hôm nay và ngày mai mưa 60-120 mm, có nơi trên 150 mm. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên mưa 80-180 mm, có nơi trên 250 mm.

Từ đêm 14/11 đến 17/11, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục mưa lớn 100-300 mm, có nơi trên 400 mm.

Đức Hùng