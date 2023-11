Miền Bắc giảm nhiệt, miền Trung mưa lớn

Ngày 13/11, nhiệt độ miền Bắc giảm khoảng 10 độ C so với hôm qua, trong khi đó miền Trung dự báo có mưa lớn trong nhiều ngày tới.

Miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều qua khi hầu hết các tỉnh đều ghi nhận nhiệt độ dưới 20 độ C. Một số điểm núi cao có nhiệt độ thấp hơn như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 8 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 11 độ C.

Tại Hà Nội, ba trạm đo ngoại thành gồm Ba Vì, Sơn Tây, Hoài Đức ghi nhận nhiệt độ 18 độ C, hai trạm Láng và Hà Đông 19 độ C.

Mây phù bao phủ cầu Nhật Tân (Hà Nội). Ảnh: Ngọc Thành

Do tác động của không khí lạnh, hầu hết các tỉnh miền Bắc có mưa, trong đó lượng mưa từ 19h hôm qua đến 3h hôm nay ở Trịnh Tường (Lào Cai) lớn nhất 170 mm, Bản Ngần (Hà Giang) gần 115 mm, Quân Chu (Thái Nguyên) hơn 70 mm.

Cơ quan khí tượng dự báo miền Bắc hôm nay mưa phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Tại Miền Trung, các tỉnh Bắc Trung Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm qua. Nhiệt độ thấp nhất các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 21-23 độ C.

Nghệ An là tỉnh được dự báo mưa lớn nhất ở miền Trung trong hôm nay với lượng phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 80 mm. Sau đó, mưa dịch chuyển dần vào phía nam. Hà Tĩnh hôm nay và ngày mai mưa phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 150 mm. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên mưa phổ biến 80-180 mm, có nơi trên 250 mm.

Từ đêm 14/11 đến 17/11, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục có mưa lớn với lượng phổ biến 100-300 mm, có nơi trên 400 mm.

Mưa lớn có khả năng gây lũ trên các sông Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi ở mức báo động hai, ba, có sông trên báo động ba; các sông khác từ Quảng Bình đến Phú Yên ở mức báo động một, hai.

Cơ quan khí tượng phát cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở nhiều thành phố và huyện thuộc Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

Gia Chính