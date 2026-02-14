Đường nối Mũi Né - Đà Lạt khoác 'áo mới'

Đoạn quốc lộ 28B giáp ranh xã Phan Sơn (Bình Thuận cũ) và huyện Đức Trọng (Lâm Đồng cũ) vừa hoàn tất thảm nhựa, kẻ vạch sơn ngày 11/2. Chủ đầu tư cho biết dự án đạt 80% giá trị hợp đồng, gần 60 km đã thảm bê tông nhựa, còn 8 km thi công sau Tết.
Ôtô 5 chỗ xuống cầu cạn số 3 trên đèo Đại Ninh, hướng từ huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) về xã Phan Sơn (Bình Thuận cũ). Hạng mục mới hoàn thành có mặt cầu rộng, giúp xe lưu thông thuận lợi.
Nhiều tài xế cho biết cầu cạn giúp đổ đèo an toàn hơn tại các khúc cua gắt. "Lần đầu chạy qua cầu cạn từ Đà Lạt xuống thấy vừa lạ vừa thích", tài xế Nguyễn Văn Sơn nói.
Nhiều tài xế cho biết cầu cạn giúp đổ đèo an toàn hơn tại các khúc cua gắt. "Lần đầu chạy qua cầu cạn từ Đà Lạt xuống thấy vừa lạ vừa thích", tài xế Nguyễn Văn Sơn nói.
Hơn 40 công nhân thi công cầu cạn số 1 tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối như đúc mặt cầu, khe co giãn, lan can. Phần lớn lao động từ miền Trung, miền Bắc, quyết tâm hoàn thành trước Tết. "Dự kiến 26 Tết xong để về quê", anh Trịnh Văn Dũng (37 tuổi, quê Thanh Hóa) nói.
Đại diện Ban Quản lý dự án 5 (Bộ Xây dựng) cho biết các nhà thầu tăng ca, bổ sung nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam. Đến nay, đoạn từ nút giao cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đến cuối tuyến quốc lộ 28B cơ bản hoàn tất thảm nhựa nóng, kẻ vạch và lắp đặt hệ thống an toàn giao thông.
Một đoạn quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh, thuộc xã Phan Sơn (Bình Thuận cũ) đã hoàn tất thảm nhựa, chờ kẻ vạch đường.
Từ đầu tháng 2, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu lắp đặt biển báo, cọc tiêu, dây phản quang, đèn chớp nhằm bảo đảm an toàn cho xe qua đèo, nhất là ban đêm.
Từ đầu tháng 2, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu lắp đặt biển báo, cọc tiêu, dây phản quang, đèn chớp nhằm bảo đảm an toàn cho xe qua đèo, nhất là ban đêm.
Theo chủ đầu tư, đến ngày 11/2, toàn tuyến quốc lộ 28B chỉ còn khoảng 8 km chưa thảm nhựa. Các phương tiện được khuyến cáo giảm tốc độ khi qua các đoạn đang thi công trên đèo Đại Ninh để tránh bụi mù, khuất tầm nhìn.
Chủ đầu tư cho biết tuần qua đã phối hợp Khu Quản lý đường bộ IV, Sở Xây dựng Lâm Đồng, Cảnh sát giao thông Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan kiểm tra toàn tuyến, xây dựng phương án bảo đảm giao thông dịp Tết.
Hướng tuyến quốc lộ 28B. Đồ họa: Hoàng Chương
Việt Quốc