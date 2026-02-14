Đường nối Mũi Né - Đà Lạt khoác 'áo mới'

Ôtô 5 chỗ xuống cầu cạn số 3 trên đèo Đại Ninh, hướng từ huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) về xã Phan Sơn (Bình Thuận cũ). Hạng mục mới hoàn thành có mặt cầu rộng, giúp xe lưu thông thuận lợi.

Nhiều tài xế cho biết cầu cạn giúp đổ đèo an toàn hơn tại các khúc cua gắt. "Lần đầu chạy qua cầu cạn từ Đà Lạt xuống thấy vừa lạ vừa thích", tài xế Nguyễn Văn Sơn nói.