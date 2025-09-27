Đường ngập sâu, giao thông hỗn loạn sau mưa lớn

Sáng 27/9, tại Đà Nẵng mưa xối xả khiến đường phố bị ngập, nặng nhất là trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ chân cầu vượt Ngã ba Huế về bến xe trung tâm thành phố (phường Hòa Khánh).
Xe máy chết máy hàng loạt. Nhiều người dân cố vượt qua bằng việc dắt xe sát vào dải phân cách.
Ngập 70 cm kéo dài từ khoảng 10h đến 13h30 vẫn chưa rút khiến giao thông qua khu vực này bị chia cắt. Đà Nẵng ban hành công điện số 6, yêu cầu chính quyền trực 24/24, chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó bão Bualoi với gió giật cấp 14, nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở và ngập diện rộng. Thành phố thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, lên phươngn án sơ tán dân, bảo vệ hồ đập, hạ tầng. Quân đội, công an, biên phòng kiểm soát tàu thuyền, cấm người ở lại lồng bè, sẵn sàng cứu hộ.
Một số ôtô khi đi qua đoạn đường ngập cũng chết máy. Nhiều chiến sĩ thuộc Quân khu 5 và người dân địa phương giúp tài xế đẩy qua đoạn ngập sâu.
Tuy nhiên khi thoát khỏi đoạn kẹt xe, dòng người gặp đoạn đường ngập sâu nên đành quay đầu xe vào tầng 2 của cầu vượt để di chuyển về các hướng Trường Chinh, Hoàng Thị Loan để về khu vực Hòa Khánh, Liên Chiểu.
Nhiều người leo lên vỉa hè đường Yên Thế với hy vọng về được nhà.
Mỗi khi có xe ôtô di chuyển, nước lại tràn vào nhà dân. Nhiều người phải túc trực xuyên trưa để đẩy rác thải ra ngoài.
Đường Quang Trung đoạn trước Bệnh viện Đà Nẵng và Trường THCS Nguyễn Huệ ngập gần nửa mét, nhiều xe chết máy, người dân đi thăm khám khó khăn.
Tại trung tâm thành phố, các tuyến Đống Đa, Quang Trung, Lê Duẩn, Hải Phòng, Ông Ích Khiêm... ngập 0,3-0,5 m.
Đến 14h30 ngày 27/9, mưa lớn vẫn trút xuống Đà Nẵng, nhiều tuyến đường ngập cục bộ sau khoảng 30 phút mưa rồi rút dần. Đường Đống Đa đoạn gần nút giao Quang Trung ngập nặng nhất.
Từ đêm 26 đến trưa 27/9, ảnh hưởng bão số 10 khiến các xã phía Nam thành phố mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở phường Bàn Thạch, Tam Kỳ ngập, giao thông khó khăn. Ở vùng cao, chính quyền lập rào chắn, cảnh báo người dân không đi qua khu vực nguy hiểm, chuẩn bị sơ tán dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét.
Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ cho biết từ 5h đến 11h cùng ngày, Đà Nẵng có mưa vừa đến rất to, lượng mưa 50-95 mm. Mực nước sông dưới báo động 1 nhưng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng, nhiều tuyến đường tắc nghẽn, ảnh hưởng giao thông, tài sản và sinh hoạt.
Nguyễn Đông