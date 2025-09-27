Đường ngập sâu, giao thông hỗn loạn sau mưa lớn

Sáng 27/9, tại Đà Nẵng mưa xối xả khiến đường phố bị ngập, nặng nhất là trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ chân cầu vượt Ngã ba Huế về bến xe trung tâm thành phố (phường Hòa Khánh).

Xe máy chết máy hàng loạt. Nhiều người dân cố vượt qua bằng việc dắt xe sát vào dải phân cách.