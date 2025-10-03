Đường kết nối TP HCM - Tây Ninh mở rộng gần 3 lần

Đường ĐT 830C (Nguyễn Hữu Trí) dài 9 km được mở rộng gần ba lần, từ 12 m lên 30 m với tổng vốn đầu tư khoảng 1.850 tỷ đồng, khởi công sáng 3/10.

ĐT 830C giao với các tuyến Nguyễn Văn Tiếp, 830E, song hành cao tốc TP HCM - Trung Lương, song hành vành đai 3 TP HCM tại nút giao ngã năm Tân Bửu. Tuyến đóng vai trò kết nối cửa ngõ phía Tây TP HCM với tỉnh Tây Ninh (Long An cũ).

Trong tuyến này, 8,3 km từ điểm giao với đường Nguyễn Văn Tiếp đến ranh TP HCM sẽ được nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn đường đô thị, mặt đường rộng 20 m, nền đường 30 m.

0,7 km còn lại (từ điểm giao với đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường Nguyễn Văn Tiếp) sẽ mở rộng nền đường lên 22 m và giữ nguyên hiện trạng bê tông nhựa rộng 12 m.

Ngoài mở rộng nền đường, công trình cũng gồm các hạng mục khác như hệ thoát nước, bó vỉa, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng...

Lễ khởi công nâng cấp đường DT 830C. Ảnh: Bá An

Ông Nguyễn Văn Út - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết tuyến đường có vai trò quan trọng trong kết nối giao thương phát triển kinh tế xã hội của Tây Ninh với TP HCM. Ông đồng thời đề nghị các cơ quan, phòng ban, nhà thầu liên quan đẩy nhanh tiến độ, giảm thời gian thi công từ 730 ngày xuống 400 ngày.

Cùng với DT 830C, các dự án giao thông cửa ngõ phía Tây TP HCM có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cũng đang được triển khai. Nổi bật là nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) kết nối ba trục giao thông trọng điểm gồm cao tốc TP HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3. Công trình này khởi công năm 2022, dự kiến thông xe kỹ thuật ngay năm nay.

Nút giao Mỹ Yên kết nối 3 tuyến cao tốc. Ảnh: Bá An

Đường Vành đai 3 nối với nút giao Mỹ Yên đã thi công đạt khoảng 80% khối lượng. Tuyến đường kết nối TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Tây Ninh dài khoảng 90 km, tổng đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng. Toàn tuyến Vành đai 3 khi hoàn thành ngoài kết nối giao thông còn tạo hành lang đô thị, công nghiệp cho 4 tỉnh thành, tác động cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Một số đoạn của dự án đi qua TP HCM dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay.

Cao tốc TP HCM - Trung Lương kết nối TP HCM với các tỉnh miền Tây hiện có 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, dự kiến đầu tư mở rộng trên tổng chiều dài 91 km. Trong đó, đoạn TP HCM - Trung Lương dự kiến nâng cấp lên 8 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng lên 6 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp. Dự án có tổng mức đầu tư gần 32.300 tỷ đồng, đang được nghiên cứu triển khai.

Vành đai 3 đoạn qua Tây Ninh đạt 80% khối lượng. Ảnh: Bá An

Các dự án trọng điểm khác như Vành đai 4, ĐT823D, đường Tân Tập - Long Hậu, ĐT 822B trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng sẽ hoàn thành thời gian tới.

Loạt công trình trên sẽ góp phần hoàn thiện bức tranh giao thông phía Tây, Đông Nam TP HCM. Hạ tầng còn tạo niềm tin cho nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, phát triển công nghiệp, đô thị, từ đó thu hút dân cư, đón làn sóng xây dựng những công trình mới. Đơn cử là khu đô thị Eco Retreat (rộng 220 ha) của nhà sáng lập Ecopark, được khởi công tháng 4 năm nay, nằm ngay vùng phát triển của những hạ tầng này.

Dự án Eco Retreat của Ecopark quy hoạch gần các hạ tầng chục nghìn tỷ. Ảnh: Bá An

Để di chuyển tới dự án, người dân có thể bắt đầu từ đường Võ Văn Kiệt hoặc Nguyễn Văn Linh, nối tới cao tốc TP HCM - Trung Lương, qua nút giao Mỹ Yên, rẽ vào đường Nguyễn Hữu Trí. Thời gian di chuyển khoảng 30 phút.

Hoài Phương