Đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội là dự án quan trọng quốc gia

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội được bổ sung vào danh mục công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Theo quyết định ngày 6/8 của Thủ tướng, các dự án khác được bổ sung vào danh mục công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải gồm các cao tốc: Chợ Mới - Bắc Kạn; Bắc Kạn - Cao Bằng; Hòa Bình - Mộc Châu; Vinh - Thanh Thủy; Cam Lộ - Lao Bảo; Quảng Ngãi - Kon Tum; Quy Nhơn - Pleiku; Cà Mau - Đất Mũi; dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án mở rộng cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, đường kết nối ra cảng Hòn Khoai, dự án cảng hòn Khoai, nâng cấp mở rộng sân bay Cà Mau cũng được bổ sung vào danh mục nêu trên.

Sau khi bổ sung, danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải có hơn 20 dự án.

Phối cảnh bãi đỗ và đường băng sân bay Gia Bình. Ảnh: Sun Group

Đường kết nối sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) với Hà Nội dự kiến dài 35 km, rộng 120 m, tổng mức đầu tư 71.150 tỷ đồng. Điểm đầu tại sân bay ở huyện Gia Bình, điểm cuối tại nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên với vành đai 3 TP Hà Nội.

Trên địa bàn Hà Nội, tuyến đường dài 14 km, rộng 120 m. Đoạn từ ranh giới Bắc Ninh đến nút giao giữa vành đai 3 Hà Nội với cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn dài 7 km sẽ được xây mới. Đoạn còn lại 7 km đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, vành đai 3 sẽ được mở rộng từ 35 m lên 120 m.

Chi phí đầu tư 14 km qua TP Hà Nội là 42.450 tỷ đồng, gồm giải phóng mặt bằng hơn 8.100 tỷ; xây dựng, tư vấn 34.300 tỷ đồng.

Đoạn trên địa bàn Bắc Ninh dài 21 km, mặt cắt ngang đường rộng 120 m, chi phí đầu tư dự kiến là 28.700 tỷ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng gần 7.200 tỷ; xây dựng, tư vấn 21.500 tỷ đồng.

Vũ Tuân