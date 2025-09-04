Đường Hồ Chí Minh khó thông tuyến trong năm nay

Vướng mắc về mặt bằng và nguồn vật liệu khiến hai dự án thành phần đường Hồ Chí Minh bị chậm tiến độ, kế hoạch thông toàn tuyến trong năm 2025 khó hoàn thành.

Trong báo cáo Bộ Xây dựng mới đây, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) cho biết đến cuối tháng 8, trong ba dự án thành phần đang thi công, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa dài 74 km đạt sản lượng 77% giá trị hợp đồng, cơ bản hoàn thành trong năm 2025 theo kế hoạch.

Đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn dài 28 km, sau hơn một năm xây dựng sản lượng đến nay mới đạt khoảng 28%, bàn giao mặt bằng đạt 94%. Khu vực dự án Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn đang là cao điểm mùa mưa nên khó khăn cho thi công. Các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy tiến độ, bù sản lượng bị chậm, nhưng việc hoàn thành trong năm 2025 vẫn khó thực hiện.

Máy móc, thiết bị tập kết tại công trường dự án Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn vào ngày khởi công 7/6/2024. Ảnh: Phương Linh

Đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất và Gò Quao - Vĩnh Thuận dài 55 km khởi công tháng 3/2024, sản lượng thi công đến nay đạt khoảng 44%. Theo chủ đầu tư, tại thời điểm khởi công, dự án mới được bàn giao hơn 8 km mặt bằng nên chưa thể thi công ngay. Đến tháng 9/2024, các địa phương mới bàn giao thêm mặt bằng và hiện tỷ lệ đạt trên 95%. Dự án còn gần 2,5 km và một vị trí cầu chưa bàn giao mặt bằng, một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời.

Về vật liệu, dự án được triển khai vào thời điểm nhiều dự án trọng điểm khác trong khu vực nên các địa phương không bố trí được mỏ vật liệu. Đến tháng 3/2025, tỉnh Đồng Tháp cấp giấy phép khai thác khoáng sản mỏ Hòa Hưng 1 với trữ lượng hơn 1,8 triệu m3, công suất khai thác chỉ 650.000 m3/ngày. Các nhà thầu đã chủ động nguồn vật liệu thương mại để thi công. Đến 22/8, tổng khối lượng cát đưa về dự án đạt hơn một triệu m2 trên tổng nhu cầu 2,3 triệu m3.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương triển khai thủ tục, phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch toàn bộ cho dự án đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận trong tháng 9 và đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn trong tháng 10. Ban Quản lý kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền cho lùi thời gian hoàn thành hai dự án trên sang năm 2026.

Tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) với tổng chiều dài 2.744 km, quy mô 2-4 làn xe. Đến nay đã có 2.499 km tuyến chính đã hoàn thành (đạt 91%) và khoảng 258 km tuyến nhánh, còn 245 km đang được triển khai. Chính phủ đặt mục tiêu thông toàn tuyến trong năm 2025.

Anh Duy