Đường đi bộ 267 tỷ đồng ven sông Như Ý

Sau hơn hai năm thi công, kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý đã thành hình, tạo diện mạo mới cho cảnh quan hai bên bờ, giảm tình trạng xả thải nước sinh hoạt trực tiếp ra sông.
Tuyến đường đi bộ dọc sông Như Ý đoạn qua phường Thuận Hóa được đơn vị thi công hoàn thiện. Mặt đường lát đá granite, lan can là thép không gỉ, sơn tĩnh điện.
Để xây dựng đường đi bộ ven sông, nhà thầu phải đóng cọc bêtông xây dựng kè lấn sông.
Nhiều nhà dân trước sống trong kiệt, hẻm cụt sát sông Như Ý giờ trở thành mặt tiền. Nhiều homestay, quán cà phê được người dân mở ven tuyến đường để phục vụ khách du lịch và dân địa phương.
Trên tuyến đường, đơn vị thi công bố trí nhiều bến nước để người dân và du khách có thể sử dụng nước sông khi cần. Toàn tuyến có 11 bến nước, phía trên bến lát đá granite, có hai bậc thang lên xuống sát mặt nước.
Hệ thống cây xanh đã được trồng dọc tuyến, ngoài cây cọ dầu, đơn vị thi công cũng trồng thêm phượng đỏ; hệ thống cây xanh dọc nhà dân được giữ lại.
Người dân sinh sống ven sông Như Ý đạp xe trên tuyến đường sắp hoàn thành. Tuyến đường hoàn thành ngoài việc thay đổi diện mạo đô thị còn góp phần làm đẹp cảnh quan bờ sông.
Cầu vòm dài 36 m bắc qua kênh Thát Lát giáp với sông Như Ý nằm trên tuyến đường đi bộ đã hoàn thiện, cầu sơn màu xanh.
Ốc đảo nằm trên sông Như Ý nằm cạnh tuyến đường đi bộ được giữ lại và được nhà thầu gia cố bằng hệ thống cọc bê tông. Trên ốc đảo hiện còn một hộ dân đang sinh sống, hàng ngày hành nghề đánh bắt cá trên sông.
Đường đi bộ dọc sông Như Ý sẽ kết nối với tuyến đi bộ dọc bờ sông Hương tại Đập Đá, hình thành trục liên hoàn.
Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực 1, các hạng mục phụ trợ của tuyến đi bộ đang được thi công gấp rút, dự kiến hoàn thành trong năm nay.
Bãi đỗ xe rộng hơn 1.300 m2 giáp Đập Đá được lát đá granite, dải phân cách trồng cọ dầu tạo cảnh quan. Những ngày qua, nhiều xe chở khách du lịch đã đậu tại đây, góp phần giảm ùn tắc trên đường Lê Lợi.
Võ Thạnh