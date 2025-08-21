'Nên dứt khoát đóng cửa Bến xe Miền Đông cũ vì đã có metro'

Có xe buýt trung chuyển và metro kết nối bến xe mới, lý do để giữ bến xe cũ là gì?

Tháng trước, cô bạn của tôi có chuyến du lịch hè ở Phú Yên (cũ) và đi xe khách. Bạn tôi ở một chung cư tại quận 9 (cũ), khá gần với Bến xe Miền Đông mới. Điều làm tôi bất ngờ là từ chung cư này, bạn lại bắt taxi lội ngược vào trung tâm để đi xe khách chứ không ra bến xe miền Đông mới.

Lý do là tại vì "mấy đứa bạn ở trung tâm không chịu ra Bến xe miền Đông mới vì quá xa". Chỉ cần ngồi nhà (trong trung tâm thành phố) chờ xe trung chuyển đến rước thì quá tiện lợi.

Hiện nay, ngoài bến xe miền Tây, chúng ta đang có hai bến xe miền Đông, cũ và mới. Gần một năm kể từ ngày metro Bến Thành - Suối Tiên đi vào hoạt động, mọi thứ đều cho thấy đây là một hệ thống giao thông hiện đại, kết nối trơn tru các khu vực từ trung tâm đến phía Đông thành phố.

Bến xe Miền Đông mới cũng được đặt ngay cạnh ga metro cuối cùng, nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe, quá tải, ô nhiễm từ bến xe cũ ở Bình Thạnh. Nhưng nghịch lý là bến xe Miền Đông cũ vẫn tồn tại và hoạt động song song. Bến xe miền Đông mới từ khi khai trương đến nay luôn được nhắc đến với "xa, ế ẩm, vắng khách".

Nhiều người lấy lý do bến mới xa xôi, không tiện đi lại để "né" bến xe mới. Thực tế, khoảng cách không còn là vấn đề khi metro đã tạo ra kết nối trực tiếp từ nội thành ra bến mới.

Từ ga Bến Thành, chỉ mất khoảng nửa giờ là đến nơi. Nhanh hơn nhiều so với cảnh chen chúc kẹt xe quanh cầu Bình Triệu mỗi dịp lễ tết. Chỉ cần di chuyển đến ga Bến Thành, Ba Son, Văn Thánh, Tân Cảng... là có thể đi metro ra Bến xe Miền Đông mới và ngược lại.

Nếu nhìn thẳng vào vấn đề, tôi cho rằng lý do không phải là xa hay gần, mà là thói quen ngại thay đổi, và cả lợi ích của những nhà xe quen bám trụ ở trung tâm.

Các hãng xe lâu nay vốn tạo ra bến ngầm ngay trong nội thành, kết hợp xe trung chuyển đưa khách tận nơi. Người dân thấy tiện, nhưng sự tiện lợi này chỉ mang tính cá nhân.

Nếu đã có metro, đã có bến xe mới hiện đại, thì việc tiếp tục duy trì bến cũ là tự mâu thuẫn sự quy hoạch. Đó chẳng khác nào xây một con đường cao tốc nhưng vẫn khư khư giữ lại con đường làng chật hẹp chỉ vì đã quen, cho gần.

Tôi nghĩ cần dứt khoát dẹp bến xe miền Đông cũ. Thay vào đó là xây dựng một công viên, trồng nhiều cây xanh. Chúng ta không thể kỳ vọng giao thông thông thoáng, đô thị hiện đại, khi mỗi quyết định lại bị chặn lại bởi sự do dự, nửa vời.

