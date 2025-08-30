Đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành ùn tắc 3 km ngày đầu nghỉ lễ

Do nhu cầu đi lại tăng cao, đường Mai Chí Thọ dẫn vào cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc hơn 3 giờ, CSGT phải luân phiên đóng mở điểm đầu cao tốc.

Từ 6h, xe đổ về cao tốc từ đầu đường Mai Chí Thọ, đoạn giao với đường Võ Nguyên Giáp (phường An Phú, TP Thủ Đức cũ) rất lớn. Lượng phương tiện đông khiến 7 làn đường dày đặc xe. Do tuyến này là đường dẫn vào nút giao An Phú để lên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây nên thường quá tải mỗi dịp lễ, Tết.

Hàng dài ôtô ở đường Mai Chí Thọ dẫn vào đầu cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây qua nút giao An Phú. Ảnh: Đình Văn

Lái ôtô 7 chỗ chở gia đình đi Phan Thiết, xe anh Tuấn Hưng bị mắc kẹt trong dòng xe đông đúc phải nhích từng chút để di chuyển. Anh cho biết đi từ đầu đường Mai Chí Thọ đến nút giao An Phú khoảng 3 km nhưng phải mất hơn 20 phút.

"Dịp lễ này phải chấp nhận xe đông, muốn đi chơi phải mất thời gian lái xe gấp đôi so với ngày thường", anh Hưng nói.

CSGT chặn lối vào cao tốc, hướng xe quay đầu ra đường Mai Chí Thọ để đi xa lộ Hà Nội. Ảnh: Đình Văn

Do lượng xe quá đông, CSGT đã chốt chặn ở đầu vào ở nút giao An Phú, đóng mở luân phiên lối vào hạn chế ùn tắc trên cao tốc. Nhiều ôtô phải quay đầu trở ngược ra đường Mai Chí Thọ để đi xa lộ Hà Nội. Dòng ôtô này lại xung đột với các xe hướng từ cao tốc ra đường Mai Chí Thọ khiến ùn tắc lan rộng.

Các tuyến đường ở cửa ngõ phía đông TP HCM như: Mai Chí Thọ, Võ Chí Công, nút giao An Phú, Võ Nguyên Giáp thường xảy ra kẹt xe mỗi dịp lễ, Tết do nhu cầu đi lại tăng cao. Phòng CSGT TP HCM khuyến cáo người dân chủ động tìm hiểu lịch trình, cập nhật thông tin giao thông qua các phương tiện truyền thông để chọn hướng đi phù hợp. Nếu đã vào đường ùn tắc, tài xế cần tuân thủ sự điều tiết, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Xe máy phải len lỏi giữa khoảng trống các ôtô để di chuyển trong dòng xe ùn tắc kéo dài. Ảnh: Đình Văn

Đình Văn