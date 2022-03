Dưỡng ẩm đúng cách giúp làn da tươi trẻ

Làn da dễ bị mất nước ra ngoài môi trường, dưỡng ẩm thường xuyên sẽ giữ làn da không bị khô, bong tróc.

Thạc sĩ, bác sĩ da liễu Phạm Thị Bích Na - Giám đốc Y Khoa tại BichNa Beauty cho biết, da cũng như cơ thể, cần cung cấp đủ nước để duy trì độ mịn màng, đàn hồi, hạn chế mụn, làm chậm tiến trình lão hóa. Mỗi người cần dưỡng da đúng cách, đặc biệt với trường hợp sở hữu làn da nhạy cảm, dễ kích ứng.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Bích Na - Chuyên khoa da liễu - Giám Đốc Y Khoa tại BichNa Beauty.

Bác sĩ Bích Na chia sẻ thêm, dưỡng ẩm là một trong những bước quan trọng, không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da hàng ngày. Thực tế, nhiều người thường hiểu nhầm rằng, dưỡng ẩm chỉ quan trọng đối với làn da khô hoặc làn da hỗn hợp thiên khô. Tuy nhiên, sự thật là những người có nền da nhờn, hỗn hợp thiên nhờn, việc dưỡng ẩm, cung cấp đủ nước sẽ hạn chế tiết dầu bù trừ. Nhờ vậy, độ ẩm trên da cân bằng, giúp giảm mụn hoặc giảm tình trạng lỗ chân lông to vì tiết nhờn quá mức.

Tình trạng dễ nhận thấy nhất của làn da không dưỡng ẩm đầy đủ là bề mặt da bị khô sạm, mất đi độ mịn màng tự nhiên. Nặng hơn thì có thể xuất hiện các mảng bong tróc da, dễ bị kích ứng, ngứa, nổi mẩn đỏ hay căng rát khó chịu. Lâu dần, các nếp nhăn sẽ lộ rõ, cảnh báo tình trạng lão hóa xuất hiện. Bên cạnh đó, môi trường độ ẩm không lý tưởng sẽ làm chậm tiến trình tái tạo tại da, xáo trộn sự cân bằng độ pH, suy giảm hàng rào bảo vệ da tự nhiên. Làn da sẽ yếu đi, trở nên nhạy cảm, kém thích ứng hơn với môi trường xung quanh.

Độ ẩm còn liên quan đến tình trạng sạm nám trên da. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, một làn da đủ độ ẩm sẽ có khả năng chống đỡ trước tia cực tím trong ánh nắng mặt trời, những tác nhân gây oxy hóa tốt hơn so với một làn da khô. Điều đó cũng có nghĩa rằng, làn da không được cấp ẩm đều đặn sẽ có nguy cơ gặp các vấn đề về sắc tố như: sạm da, đốm nâu cao hơn so với nền da được dưỡng ẩm đầy đủ. Chính vì thế, dưỡng ẩm là bước không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da hàng ngày.

Bác sĩ da liễu Bích Na thông tin, về cơ bản, không có sự khác biệt trong quy trình dưỡng ẩm đối với từng loại da. Tuy nhiên, mỗi nền da sẽ đòi hỏi các thành phần cũng như dạng công thức của sản phẩm dưỡng ẩm khác nhau. Thông thường, dưỡng ẩm là bước bắt buộc theo sau các sản phẩm có tác dụng trị liệu hoặc ngăn ngừa chuyên sâu trên da. Trên thị trường có đa dạng sản phẩm dưỡng ẩm khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay phổ biến là serum hoặc cream. Một số trường hợp có thể dùng dạng essence hoặc lotion kèm theo.

Đối với những nền da khô, hỗn hợp thiên khô, da thường nên thực hiện quy trình dưỡng ẩm đầy đủ vào buổi sáng, buổi tối bằng dạng cream có kết cấu đủ dày, độ phủ cao và khóa ẩm tốt. Ngược lại, trên làn da dầu mụn hoặc hỗn hợp thiên dầu thì chúng ta nên lựa chọn kem dưỡng ẩm có kết cấu mỏng nhẹ để sử dụng, đặc biệt là ban ngày.

Bên cạnh đó, mỗi làn da sẽ có đặc thù khác nhau. Trên nền da khỏe, bạn hoàn toàn có thể thực hiện đầy đủ các bước từ sản phẩm trị liệu, sản phẩm ngăn ngừa, cấp ẩm, khóa ẩm. Tuy nhiên, nếu bạn sở hữu làn da có tính nhạy cảm cao, dễ kích ứng thì cần tiết chế những công đoạn trị liệu sử dụng các hoạt chất mạnh như AHA, BHA, Retinol.... Thay vào đó, bạn cần chú trọng đến bước dưỡng ẩm như một công đoạn không thể thiếu.

Kem dưỡng rau má phục hồi da GoodnDoc Centella Repair Cream, hứa 75mg Centella Asiatica - chăm sóc làn da bị kích ứng và nhạy cảm.

Một nguyên tắc quan trọng khi skincare đối với làn da nhạy cảm, dễ kích ứng là phải dưỡng ẩm đầy đủ, đều đặn. Nếu chúng ta bỏ quên khâu dưỡng ẩm chỉ trong thời gian ngắn cũng khiến tình trạng nhạy cảm, kích ứng càng nghiêm trọng hơn. Vì khi đó hệ cân bằng vi sinh vật ở trên da đã bị phá vỡ, làn da mất đi hàng rào bảo vệ, tiến trình tự tái sinh, tái tạo bị ngăn cản. Làn da yếu dần, không còn sức chống đỡ với những tác nhân gây hại từ bên ngoài.

Mặc dù vậy đối với làn da nhạy cảm, dưỡng ẩm thường xuyên là chưa đủ. Bạn cần chú trọng lựa chọn các hoạt chất một cách kỹ lưỡng. Trong đó, mỗi người nên ưu tiên các hoạt chất lành tính, êm dịu nhằm giảm nguy cơ gây kích ứng khiến da nhạy cảm hơn. Một số thành phần được sử dụng từ rất lâu đời trong các sản phẩm dưỡng ẩm dành cho da nhạy cảm như: Ceramide, Glycerin, Hyaluronic Acid, Beta Glucan...

Ngoài ra, người có làn da nhạy cảm thường gặp tình trạng mẩn đỏ, dị ứng khi tiếp xúc với tác nhân gây hại ngoài môi trường. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn cần bổ sung thêm các hoạt chất làm dịu da, giảm cảm giác căng rát, khó chịu, ức chế tiến trình viêm thường trực ở trong da.

Cách chăm sóc làn da bị hư tổn

Bên cạnh các làn da nhạy cảm bẩm sinh thì vẫn có rất nhiều làn da chịu hư tổn, kích ứng do người dùng thiếu kiến thức chăm sóc da. Đó có thể là tác hại từ quá trình lột tẩy da, sử dụng kem trộn, sử dụng những thành phần không an toàn như: thủy ngân, corticoid, chất bào mòn, các loại axit lột tẩy mạnh... Ngoài da, có thể do da bị "quá tải" khi sử dụng các phương pháp trị liệu như: tẩy da chết quá đà, hoạt chất trị liệu quá mạnh, sau khi lăn kim, peeling... mà không kịp thời phục hồi, làm dịu da, cấp ẩm sau điều trị.

Bác sĩ Bích Na cho biết, những trường hợp da cần được tái tạo, phục hồi, cần chú ý bổ sung hoạt chất cấp ẩm song song với các hoạt chất làm dịu da. Bạn có thể đưa thêm vào quy trình dưỡng da của mình những hoạt chất liên quan đến sự tái tạo tế bào, phục hồi lại hệ vi sinh và hàng rào bảo vệ da, giúp làn da phục hồi, rạng rỡ trở lại.

Theo bác sĩ Bích Na, quá trình điều trị một làn da hư tổn, kích ứng thường kéo dài vài tháng, thậm chí một năm, cần sự kiên trì, đều đặn và lựa chọn được sản phẩm đúng, phù hợp. Mỗi người tuyệt đối không tin vào những sản phẩm mỹ phẩm được quảng cáo với tác dụng nhanh, công dụng "thần thánh" vì nguy cơ cao các sản phẩm này có chứa thành phần gây hại cho da.

Thăm khám, bổ sung hoạt chất cấp ẩm song song với hoạt chất làm dịu da, khi da cần tái tạo và phục hồi.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm dưỡng ẩm với bảng thành phần tương đối đa dạng. Để lựa chọn được dòng sản phẩm có chất lượng tốt nhất, người tiêu dùng cần tìm hiểu về bảng thành phần, công dụng, công nghệ điều chế, nồng độ của từng hoạt chất trong sản phẩm, uy tín của thương hiệu. Bạn cần chắc chắn rằng, các thành phần trong sản phẩm phù hợp với nền da, tình trạng da của mình để không làm tăng nguy cơ kích ứng, nhạy cảm.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn sản phẩm dưỡng ẩm có xuất xứ rõ ràng, kèm theo giấy công bố sản phẩm, kiểm định chất lượng, được cấp bằng sáng chế và có công ty sản xuất minh bạch. Thay vì tự ý thử nghiệm một dòng sản phẩm mà bạn không thực sự hiểu rõ trên làn da, mỗi người hãy tìm đến các bác sĩ da liễu, chuyên gia để được lắng nghe ý kiến tư vấn.

Hiện, Centella hay còn gọi là chiết xuất rau má đã xuất hiện nhiều trong các sản phẩm chăm sóc chuyên biệt dành cho da nhạy cảm. Ngoài tác dụng cấp ẩm, chiết xuất rau má còn có khả năng làm dịu da, kháng viêm, giảm mẩn đỏ và kích thích sự dung nạp độ ẩm vào sâu bên trong da.

Ngoài ra, Squalane cũng là hoạt chất với chức năng cấp ẩm, góp phần chống oxy hóa, làm dịu và tăng cường độ đàn hồi, khỏe mạnh cho làn da. Chính vì vậy, chiết xuất rau má Centella và Squalane cùng các hoạt chất cấp ẩm quen thuộc như Ceramide, Glycerin... là bảng thành phần trong các sản phẩm dưỡng ẩm, là gợi ý cho làn da nhạy cảm, dễ kích ứng.

