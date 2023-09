Đường 1.500 tỷ nối cao tốc TP HCM - Long Thành sau 3 năm thi công

Cầu An Hòa 2 bắc qua sông Bến Gỗ nối phường An Hòa và xã Long Hưng, TP Biên Hòa mới xây được hai trụ cầu, chưa thể thi công tiếp do vướng mặt bằng.

"Đây là hạng mục quan trọng của giai đoạn 1, từ quốc lộ 51 đến khu đô thị Long Hưng, song đến nay chúng tôi chưa nhận được mặt bằng sạch nên không thể triển khai", đại diện đơn vị thi công nói.