Thành ngữ Việt Nam nào 'khổ trước, sướng sau'?

Thành ngữ nghĩa là hết khổ đau, bất hạnh thì đã đến sung sướng, hạnh phúc.

Trong bức ảnh này, chúng ta lại bắt gặp một "ẩn số" thú vị của trò chơi Đuổi hình bắt chữ. Người đàn ông phong trần với chiếc áo rách đang giơ ngón cái đầy tự tin, còn tay kia cầm chặt một quả cam bóng loáng. Chỉ hai chi tiết đơn giản nhưng lại gợi mở cả một thành ngữ quen thuộc trong tiếng Việt.

>> Thành ngữ chỉ những người may mắn bất ngờ này là gì?

Thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng ghép hình và chữ lại thành câu quen thuộc mới là thử thách. Chỉ một tấm hình thôi, mà não bộ người xem xoắn xuýt như bị ép vắt ra nước cam. Vừa xem vừa đoán, vừa cười vừa gõ đầu: "Ơ sao mình chưa nghĩ ra nhỉ?". Vậy, bạn đã nghĩ ra thành ngữ nào chưa? Hay vẫn còn đang "cam chịu" ngồi đoán?

>> Xem đáp án

Mộc Trà