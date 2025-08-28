Thành ngữ chỉ những người may mắn bất ngờ này là gì?

Thành ngữ nói lên việc bất ngờ gặp may mắn, được lợi lớn hay nhận được một cơ hội quý giá không ngờ tới.

Bạn có tự tin vào khả năng suy luận và kiến thức thành ngữ của mình? Hãy cùng kiểm tra ngay với một câu đố "Đuổi hình bắt chữ" đang gây bão mạng xã hội! Bức ảnh bạn thấy không chỉ là một hình vẽ đơn thuần, mà là một bài toán logic đầy hấp dẫn. Nhiệm vụ của bạn là giải mã bức hình để tìm ra thành ngữ đúng.

Hình ảnh một chú chuột đang nhảy lên trong một hũ gạo, với những hạt gạo bay xung quanh.

Đừng vội đưa ra câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong đầu. Hãy nhìn kỹ các chi tiết: chú chuột, hũ gạo, và cả những hạt gạo bay xung quanh. Mỗi chi tiết đều là một gợi ý quan trọng. Câu đố này đòi hỏi sự tinh tế trong quan sát và khả năng liên kết hình ảnh với ý nghĩa sâu xa của thành ngữ.

Bạn đã có câu trả lời chưa? Hãy chia sẻ suy luận của bạn và cùng nhau khám phá những đáp án thú vị!

>> Xem đáp án

Mộc Trà