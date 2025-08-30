Thành ngữ Việt Nam nào chỉ người giỏi sẽ sinh ra người giỏi?

Câu thành ngữ nói lên việc cha là người hùng thì sinh ra con cũng là người hùng, như hổ sinh ra hổ.

Nhân vật chính là một "gia đình hổ" với bố hổ oai nghiêm cùng hai chú hổ con quấn quýt bên cạnh. Nhìn vào đã thấy ngay sự ấm áp, vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu. Nhưng đừng để sự dễ thương đánh lừa, bởi đằng sau đó chắc chắn ẩn chứa một thành ngữ quen thuộc mà bạn từng nghe đâu đó.

Trò chơi này như muốn thử thách trí thông minh và khả năng liên tưởng hài hước của bạn. Vừa đoán vừa cười, không khí giải trí rộn ràng như ngồi cùng bạn bè đố vui. Ai nhanh trí thì bật ra ngay đáp án, ai chậm hơn thì vẫn được một phen "cười chảy nước mắt" với các suy luận bá đạo. Một tấm ảnh nhưng mang theo cả tiếng cười lẫn sự tò mò. Vậy bạn đã sẵn sàng tìm ra thành ngữ giấu trong hình chưa, hay vẫn còn đang... "ngơ như hổ con mới ra đời"?

Mộc Trà