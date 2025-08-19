Thành ngữ nào liên quan đến đặc điểm của con ngựa?

Thành ngữ chỉ những con người hiền lành, chân thật, ngay thẳng, không toan tính thiệt hơn, ví như sự thẳng tuột của ruột ngựa.

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Và bây giờ, không để bạn chờ lâu hơn nữa, đây chính là đáp án cho câu đố của chúng ta:

>> 5 giây đoán ngay câu thành ngữ đơn giản này

Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá những câu đố thú vị về thành ngữ và tục ngữ Việt Nam! Hy vọng bạn đã có những giây phút giải trí và bổ sung thêm kiến thức cho kho tàng ngôn ngữ của mình.

>> Xem đáp án

Mộc Trà