5 giây đoán ngay câu thành ngữ đơn giản này

Thành ngữ có hàm ý chỉ sự phát triển, lớn lên một cách nhanh chóng, mạnh mẽ, vượt ngoài mức thường thấy.

Hãy cùng thử sức với một câu đố "Đuổi hình bắt chữ" đầy sáng tạo! Bức ảnh này là một ví dụ tuyệt vời về cách chúng ta có thể liên kết hình ảnh với ngôn ngữ. Nhìn vào ảnh, bạn sẽ thấy một người phụ nữ đang thổi ra một quả bóng. Bên trong có hình ảnh của một em bé, rồi một cậu bé nhỏ, sau đó là một cậu thiếu niên, và cuối cùng là một người đàn ông trưởng thành, tất cả được nối với nhau bằng những mũi tên chỉ sự phát triển.

Hình ảnh này được sắp xếp một cách có chủ đích. Liệu bạn có thể giải mã được mối liên kết này để tìm ra một thành ngữ quen thuộc trong tiếng Việt không? Gợi ý nhỏ là hãy chú ý đến cả hành động "thổi" và quá trình "lớn lên" bên trong quả bóng. Câu đố này đòi hỏi bạn phải liên tưởng một cách tinh tế, kết hợp cả hành động và ý nghĩa. Đừng nản lòng, câu trả lời không hề khó, chỉ cần bạn suy nghĩ một cách nhẹ nhàng và sáng tạo. Chúc bạn thành công!

>> Nhiều người trả lời sai câu thành ngữ này, còn bạn?

>> Xem đáp án

Mộc Trà