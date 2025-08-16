Thành ngữ chỉ hành động phi thường này là gì?

Thành ngữ chỉ việc làm lớn lao, phi thường.

Nhìn vào bức ảnh này, bạn có thấy một sự kết hợp đầy bất ngờ giữa hiện thực và tưởng tượng không? Một bên là hình ảnh người đàn ông đang lao động vất vả, dùng búa đập những tảng đá to lớn, với những tia lửa bắn tung tóe. Hình ảnh này gợi lên sự chăm chỉ, kiên trì và sức mạnh. Bên kia là người phụ nữ đang ngồi trên mây, khéo léo dùng kim chỉ để vá lại một lỗ hổng trên bầu trời, nơi những vì sao lấp lánh đang lộ ra. Hành động này lại mang đến cảm giác dịu dàng, tinh tế và sự khéo léo. Hai hành động này, tưởng chừng như không liên quan, lại được đặt cạnh nhau một cách đầy ẩn ý.

Liệu bạn có nhận ra, sự đối lập này chính là chìa khóa để giải mã câu đố? Hãy thử liên kết những hành động này với nhau, tìm ra một thành ngữ quen thuộc trong tiếng Việt. Đừng quá chú trọng vào chi tiết, mà hãy nắm bắt ý nghĩa tổng thể của bức tranh. Đáp án không hề khó, chỉ cần bạn tinh ý một chút thôi. Chúc bạn thành công!

Mộc Trà