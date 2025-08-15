Câu thành ngữ nói về sự trục lợi này là gì?

Thành ngữ chỉ sự lợi dụng lúc lộn xộn, rối ren để kiếm lợi.

Bạn đã bao giờ thử thách trí tuệ của mình bằng những câu đố "đuổi hình bắt chữ" chưa? Đây là dạng trò chơi không chỉ vui mà còn khiến bạn phải vận dụng cả óc quan sát, khả năng liên tưởng và vốn thành ngữ, tục ngữ của mình. Bức ảnh lần này tưởng chừng đơn giản: một người đang cầm cần câu, phao câu nổi trên mặt nước đục ngầu.

Nhưng để tìm ra đáp án, bạn sẽ cần nhìn kỹ từng chi tiết và suy nghĩ xem hình ảnh đang muốn "ẩn dụ" điều gì. Chỉ cần ghép đúng các yếu tố: hành động + sự vật + bối cảnh, bạn sẽ ra ngay câu trả lời. Đừng quên, thành ngữ Việt Nam thường mượn hình ảnh đời sống để ví von, nên câu đố này chắc chắn cũng theo lối ấy.

Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay xa, bởi mỗi chi tiết đều là một manh mối. Và khi đáp án bật ra, bạn sẽ thấy ngạc nhiên vì hóa ra nó quen thuộc đến mức... đã nghe từ bé. Sẵn sàng chưa? Cùng giải mã xem bức hình này đang nói tới thành ngữ nào nhé!

Mộc Trà