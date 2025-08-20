Tên cướp vừa chạy vừa hét gắn với thành ngữ nào?

Thành ngữ chỉ những kẻ làm những điều xấu xa, trái với đạo đức, nhưng lại thể hiện mình là người bị hại để đổ oan cho người khác.

Bức ảnh gợi ý là một tình huống trớ trêu nhưng vô cùng hài hước, với nhân vật chính là một tên trộm. Anh chàng này vận bộ đồ đen từ đầu đến chân, đeo mặt nạ và đang hớt hải tẩu thoát cùng một túi tiền. Tưởng chừng đây là một vụ cướp thành công, nhưng điểm nhấn lại nằm ở hành động của chính tên trộm. Thay vì im lặng chuồn đi, anh ta lại vừa chạy vừa la toáng lên "Cướp, cướp!".

Hành động "tự biên tự diễn" này chính là chìa khóa để giải câu đố, gợi cho chúng ta nhớ đến một thành ngữ rất phổ biến trong tiếng Việt. Rõ ràng, bức tranh đã minh họa câu thành ngữ này một cách không thể nào trực quan và dí dỏm hơn! Bạn đã nhận ra thành ngữ nào đang được nhắc đến chưa?

Mộc Trà