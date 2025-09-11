Nhìn hành động đoán đây là câu thành ngữ gì?

Thành ngữ chỉ những người không biết đánh giá, không phân biệt được tốt xấu, hay dở, coi mọi thứ như nhau.

Bức ảnh này nằm trong loạt trò chơi "Đuổi hình bắt chữ", và lần này hình ảnh cho ta thấy một bàn tay đang nắm chặt cả bó đũa tre. Thoạt nhìn thì rất đơn giản, nhưng ẩn sau đó lại là một thành ngữ quen thuộc trong kho tàng tiếng Việt.

Nếu chỉ nhìn nhanh, nhiều người sẽ dễ đưa ra đáp án sai nếu không nhìn lại gợi ý từ đầu bài. Đây chính là cái hay của trò chơi "đuổi hình bắt chữ" – vừa giải trí, vừa rèn luyện khả năng suy đoán. Vậy bạn thử đoán xem, thành ngữ chỉ những người không biết đánh giá, không phân biệt được tốt xấu, hay dở, coi mọi thứ như nhau là gì chưa?

Mộc Trà