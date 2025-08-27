Câu thành ngữ nào liên quan đến Trư Bát Giới?

Câu thành ngữ chỉ những nơi rất đẹp, thơ mộng, chứa đầy hạnh phúc, được ví như nơi ở của tiên.

Bức ảnh bạn thấy không chỉ là một hình vẽ đơn thuần, mà là một bài toán logic đầy hấp dẫn. Nhiệm vụ của bạn là giải mã bức hình để tìm ra thành ngữ đúng. Hình ảnh một chú heo (lợn) đứng trong bối cảnh một bức tranh phong cảnh sơn thủy hữu tình và đưa tay làm dấu like.

Đừng vội đưa ra câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong đầu. Hãy nhìn kỹ các chi tiết: chú heo (Trư Bát Giới), dấu like, và cả bối cảnh xung quanh. Mỗi chi tiết đều là một gợi ý quan trọng. Câu đố này đòi hỏi sự tinh tế trong quan sát và khả năng liên kết hình ảnh với ý nghĩa sâu xa của thành ngữ.

Bạn đã có câu trả lời chưa? Hãy chia sẻ suy luận của bạn và cùng nhau khám phá những đáp án thú vị!

>> Xem đáp án

Mộc Trà