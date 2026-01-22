Người nhanh nhạy nhìn là biết đây là thành ngữ nào?

Thành ngữ ý nói nếu đã làm việc xấu dù che giấu đến đâu ắt có ngày cũng bị phát hiện.

Thoạt nhìn bức hình này, ai cũng nghĩ: "Ủa, cái kim bỏ trong túi nilon thì có gì mà đố?". Nhưng khoan đã, đây không phải ảnh minh họa đời sống thường ngày đâu nha, mà là một câu thành ngữ quen tai nhưng không phải ai cũng đoán ra liền. Hình ảnh đơn giản, bố cục gọn gàng, nhưng ý nghĩa lại ẩn sâu phía sau, đúng kiểu càng nhìn càng thấy "à ha".

Câu đố này không đánh đố kiến thức cao siêu, mà thử thách khả năng liên tưởng và vốn thành ngữ tiếng Việt của bạn. Chỉ một cây kim, một chiếc bọc trong suốt, nhưng đủ để gợi ra cả một bài học quen thuộc trong đời sống. Giải được thì thấy vui vui, mà chưa ra thì cũng chẳng sao, vì mục tiêu chính vẫn là thư giãn đầu óc.

Giờ thì câu hỏi được đặt ra là: bạn có nhận ra thành ngữ đang "trốn" trong bức hình này không?

Mộc Trà