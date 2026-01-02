Keo 502 gắn với thành ngữ quen thuộc nào?

Thành ngữ còn chỉ mối quan hệ khăng khít, không thể chia rẽ.

Nhìn bức ảnh là thấy mùi "dính drama" rồi đó trời ơi. Hai ngón tay đang chuẩn bị chạm nhau mà cạnh bên lại là chai keo 502 kiểu này mà lỡ tay tí thôi là xác định "bên nhau trọn đời" luôn nha. Vibe bức ảnh vừa căng thẳng vừa buồn cười, kiểu như số phận đã an bài nhưng vẫn cố... run run giữ khoảng cách. Nhìn vậy mà gợi mở ra một thành ngữ cực quen, nghe xong là gật gù: "À đúng rồi, chuẩn bài Việt Nam!".

Bức ảnh như lời nhắc nhẹ nhàng: có những thứ mà đã "kẹt" rồi thì đừng mơ thoát, chỉ còn biết cười trừ và chấp nhận số phận. Vừa xem vừa thấy mình đâu đó trong đời sống: nhiều lúc bị "dính" việc, dính deadline, dính trách nhiệm mà chỉ biết thở dài. Nhưng thôi, cuộc đời mà, cứ biến nó thành niềm vui cho đỡ mệt. Đây là câu đố nhẹ nhàng, giúp não khởi động nhưng tinh thần thì vẫn chill cực kỳ.

Giờ thì thử đoán xem, thành ngữ nào đang "được gọi tên"? Ai thông minh lanh lẹ là bắt trúng ngay!

>> Xem đáp án

Mộc Trà