Hành động của cặp đôi này nhắc đến thành ngữ nào?

Thành ngữ ý chỉ con người càng yêu thương nhau nhiều thì sau chia tay hay xảy ra mâu thuẫn lại càng ghét bỏ, thù hằn nhau hơn.

Bức ảnh ngay lập tức thu hút người xem với phông nền là một trái tim màu đỏ khổng lồ, rực rỡ, biểu tượng cho một tình yêu nồng cháy và say đắm. Nhìn vào đó, ai cũng sẽ nghĩ đến một khung cảnh lãng mạn. Tuy nhiên, cặp đôi nhân vật chính ở phía trước lại mang đến một hoạt cảnh "dở khóc dở cười". Thay vì trao nhau những cử chỉ âu yếm, cô gái lại đang tinh nghịch cắn mạnh vào cánh tay của bạn trai mình.

Và tất nhiên, nhìn biểu cảm nhăn nhó, đau đớn của chàng trai thì chúng ta biết ngay đây không phải là một cú cắn đùa! Sự đối lập đầy thú vị giữa này chính là gợi ý không thể tuyệt vời hơn cho một câu thành ngữ nổi tiếng. Bạn có nhớ đó là câu nào không?

>> Đây là câu thành ngữ Việt Nam nào?

>> Xem đáp án

Mộc Trà