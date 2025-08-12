Đây là câu thành ngữ Việt Nam nào?

Thành ngữ chỉ những con người có cơ thể rất khỏe mạnh, cứng cỏi, ví như sự cứng cáp của đồng và sắt.

Bức ảnh này gợi lên một hình ảnh đầy quyền uy và mạnh mẽ. Nhân vật trung tâm là một vị tướng dũng mãnh, khoác trên mình bộ giáp tinh xảo. Khuôn mặt của vị tướng toát lên vẻ nghiêm nghị, kiên định, ánh mắt nhìn thẳng đầy uy lực, thể hiện sự quyết đoán và bản lĩnh của người đứng đầu.

Dựa trên hình ảnh gợi ý này bạn có đoán ra được câu thành ngữ nào đang được đề cập đến không? Tất nhiên, nếu bạn không đoán ra được thì đó cũng là điều bình thường vì kho tàng thành ngữ / tục ngữ nước ta vô cùng phong phú.

Mộc Trà