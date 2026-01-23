Dân sành ăn nhìn là biết đây là câu tục ngữ gì?

Câu tục ngữ là kinh nghiệm chọn lựa thực phẩm của dân gian xưa, sản vật mùa thu và chớm đông thường chất lượng, thơm ngon...

Thoạt nhìn bức hình này, nhiều người tưởng đang xem... lịch treo tường phiên bản minh họa sinh động. Nhưng khoan, đây không phải lịch thường đâu, mà là lịch "đậm mùi kinh nghiệm dân gian". Cua, rạm, ếch, gà xuất hiện đúng tháng, đúng thời điểm, nhìn cái là thấy ông bà ta quan sát thiên nhiên kỹ cỡ nào.

Không cần Google, cũng chẳng cần AI, ngày xưa chỉ cần nhìn mùa là biết con gì ngon, con gì béo. Câu đố này vừa vui, vừa quen, ai lớn lên ở làng quê hoặc hay nghe người lớn nói chắc sẽ thấy "quen quen". Đúng kiểu kiến thức không nằm trong sách giáo khoa nhưng lại sống dai qua bao thế hệ.

Bức hình này là minh chứng cho việc: trend theo mùa đã có từ rất lâu, chỉ là ngày xưa không gọi là trend thôi. Vậy bạn có đoán ra câu tục ngữ nào đang được ẩn giấu sau chiếc lịch treo tường này không?

Mộc Trà