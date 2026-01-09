Người IQ cao sẽ đoán ra ngay đây là thành ngữ nào

Thành ngữ châm biếm những người dùng chuyện tâm linh, ma quỷ để hù dọa, lừa đảo, làm những người hèn nhát sợ hãi và một mực nghe lời.

Thoạt nhìn, bức hình trông có vẻ nghiêm túc, nhưng càng ngắm càng thấy... hơi sai sai. Một "chuyên gia bắt ma" ngồi trầm tư, tay cầm đồng xu bé xíu, trước mặt là chiếc đĩa trống trơn như ví cuối tháng. Sau lưng là thiên thần và ác quỷ đứng chờ, nhưng chẳng biết ai mới là người giúp thật, ai chỉ đứng cho có không khí. Tấm biển "chuyên gia bắt ma" dựng lên nghe thì oách, mà kết quả lại khiến người xem chỉ muốn thở dài thay.

Nhìn cảnh này tự nhiên thấy quen quen, như từng gặp đâu đó ngoài đời rồi thì phải. Có những lúc con người ta vì quá tin, quá hy vọng mà quên mất kiểm tra lý trí. Đến khi nhận ra thì mọi thứ đã... bay màu, chỉ còn lại sự ngậm ngùi và một bài học nhớ đời. Bức hình vừa hài hước, vừa châm biếm nhẹ nhàng nhưng thấm cực sâu. Nó không chỉ là tranh vui, mà còn là lời nhắc nhở rất "đời". Vậy theo bạn, thành ngữ nào đang được gửi gắm trong bức hình này?

Mộc Trà