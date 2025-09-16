Câu tục ngữ nêu tầm quan trọng của rau xanh này là gì?

Câu tục ngữ dùng để chỉ sự thiết yếu của rau xanh trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Trong bức tranh đuổi hình bắt chữ lần này, ta bắt gặp hai cô gái với hai trạng thái trái ngược. Một người vui vẻ thưởng thức món ăn ngon, trong đầu còn hiện rõ hình ảnh loại bỏ rau xanh – như thể chỉ thích thịt, không màng cân bằng dinh dưỡng. Trái lại, người bên cạnh lại ôm bụng khó chịu, trên đầu xuất hiện hình ảnh gạch chéo viên thuốc, gợi liên tưởng đến việc bệnh tật mà không có thuốc thang cứu chữa.

Từ chi tiết này, chúng ta dễ dàng đoán ra câu tục ngữ quen thuộc: "Có thực mới vực được đạo". Câu tục ngữ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ăn uống đầy đủ, bởi có ăn mới có sức khỏe để học tập, làm việc, và theo đuổi lý tưởng.

Bức ảnh vừa dí dỏm, vừa thực tế, phản ánh một sự thật muôn đời: cái ăn luôn là nền tảng cơ bản của đời sống. Người no đủ mới có thể nghĩ xa, người đói thì chỉ lo miếng cơm manh áo.

>> Câu thành ngữ nói về người đẹp này là gì?

Trò chơi này không chỉ là thử thách vui nhộn mà còn nhắc khéo chúng ta về việc giữ gìn sức khỏe, ăn uống hợp lý để tránh cảnh "ăn không lo, đói mới khổ".

Vậy còn bạn, vừa nhìn đã đoán ngay hay phải suy luận mới ra?

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

>> Xem đáp án

Mộc Trà