Câu thành ngữ nói về người đẹp này là gì?

Thành ngữ chỉ những cô gái có vẻ ngoài hoàn mĩ, xinh đẹp tuyệt hảo, không một ai có thể sánh bằng.

Bức ảnh thú vị này chính là một thử thách đuổi hình bắt chữ, nơi bạn phải tinh mắt quan sát để tìm ra thành ngữ Việt Nam quen thuộc được ẩn giấu bên trong. Ta thấy một bông hoa nở rực rỡ bên trái, ở giữa là gương mặt thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, và bên phải là vầng trăng sáng dịu dàng. Nhìn bức ảnh, ta thấy được sự hòa quyện tinh tế: hoa nở tượng trưng cho sức sống, người con gái đại diện cho tuổi xuân thì, và vầng trăng sáng biểu tượng cho vẻ đẹp thanh tú, vĩnh hằng.

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Chắc hẳn khi tham gia trò chơi này, nhiều người sẽ phải bật cười vì hóa ra đáp án lại gần gũi đến vậy. Không chỉ là một thử thách vui nhộn, bức ảnh còn khiến ta thêm yêu và trân trọng vẻ đẹp ngôn từ của thành ngữ Việt Nam. Đây cũng là dịp để mỗi người thử thách sự nhanh nhạy, óc liên tưởng và khả năng "bắt trend" của mình.

>> Câu thành ngữ chỉ sự ung dung, thưởng ngoạn này là gì?

Vậy còn bạn, nhìn vào bức hình, bạn đoán ra thành ngữ này trong bao lâu? 5 giây hay tận vài phút?

>> Xem đáp án

Mộc Trà