Câu thành ngữ chỉ sự xinh đẹp này là gì?

Thành ngữ chỉ những người có vẻ bề ngoài xinh đẹp, lý tưởng, lộng lẫy, kiêu sa.

Trong thế giới của những câu đố hình ảnh, có những khoảnh khắc khiến người chơi vừa ngạc nhiên vừa tò mò ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bức hình hôm nay mở ra một khung cảnh đầy chất thơ: một cô gái duyên dáng trong tà áo dài, nhưng bên cạnh là bóng hình một nàng tiên với đôi cánh lấp lánh. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp của ánh sáng và góc nhìn, hay là ẩn ý sâu xa để dẫn dắt bạn tới một câu thành ngữ quen thuộc?

Cái hay của trò "Đuổi hình bắt chữ" là ở chỗ mỗi chi tiết, dù nhỏ nhất, cũng có thể là chìa khóa giải mã đáp án. Bóng và hình, thật và ảo, đời thực và huyền thoại... tất cả hòa quyện để kích thích trí tưởng tượng. Bạn sẽ phải quan sát kỹ, liên tưởng nhanh, và đôi khi cần cả một chút "duyên" để chạm tới lời giải đúng. Câu thành ngữ này không chỉ đẹp về hình ảnh mà còn sâu sắc về ý nghĩa, ẩn chứa thông điệp về cách nhìn nhận con người và thế giới xung quanh.

>> Đoán nhanh thành ngữ Việt Nam này trong 10 giây

Một câu đố thú vị như thế này vừa là thử thách trí tuệ, vừa là món quà giải trí tinh tế. Biết đâu khi tìm ra đáp án, bạn sẽ mỉm cười vì sự tinh tế của người đặt câu hỏi. Cũng có thể bạn sẽ thấy bất ngờ vì đáp án nằm ngay trước mắt, chỉ chờ bạn ghép lại các mảnh ghép tưởng chừng rời rạc. Đây chính là sức hút bất tận của những câu đố thành ngữ qua hình ảnh. Vậy, bạn đã sẵn sàng "giải mã" bức hình này để khám phá thông điệp ẩn sau nụ cười và bóng hình kia chưa?

>> Xem đáp án

Mộc Trà