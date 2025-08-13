Đoán nhanh thành ngữ Việt Nam này trong 10 giây

Thành ngữ nghĩa là người lén lút hưởng lộc một cách bất chính mà người khác phải chịu thiệt thòi, hậu quả xấu.

Bạn đã sẵn sàng thử thách trí tuệ và óc liên tưởng của mình chưa? Trước mắt bạn là một bức ảnh tưởng chừng chỉ là cảnh thưởng thức món ăn bình thường – nhưng thực ra lại ẩn chứa một câu thành ngữ quen thuộc. Một bàn tiệc ngoài trời, một ly vang sóng sánh, vài con ốc được bày trên đĩa, và ở phía sau là... cả một 'núi' vỏ ốc đang được đổ ra. Nghe thì đơn giản, nhưng khi ghép các chi tiết lại với nhau, bạn sẽ nhận ra có một câu nói dân gian đang ẩn mình đầy tinh quái trong đó.

Điểm hay của dạng 'đuổi hình bắt chữ' này đòi hỏi sự tinh tế, khả năng quan sát và một chút hài hước. Mỗi chi tiết trong ảnh đều là một mảnh ghép dẫn bạn tới đáp án, nhưng nếu nhìn hời hợt, bạn sẽ bỏ qua những gợi ý quan trọng. Nhiều người khi mới nhìn sẽ chỉ tập trung vào món ốc, nhưng câu đố này đâu chỉ có ốc... mà còn có số lượng, cách sắp đặt, và cả ý nghĩa ẩn sau hình ảnh.

>> Thành ngữ chỉ 'có tiếng không có miếng' này là gì?

Có thể bạn sẽ bật cười khi phát hiện ra đáp án. Cũng có thể bạn sẽ tự trách mình sao lại... đoán ra muộn thế. Nhưng dù thế nào, đây sẽ là một trò chơi thú vị để bạn thử thách bản thân và cả bạn bè. Vậy theo bạn, bức ảnh này đang muốn nói tới thành ngữ nào?

>> Xem đáp án

Mộc Trà