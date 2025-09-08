Câu thành ngữ chỉ sự dè dặt, cảnh giác này là gì?

Thành ngữ chỉ con người khi muốn làm việc gì đó nhưng còn e sợ sẽ đụng chạm, ảnh hưởng đến nhiều việc, nhiều người liên quan.

Thoạt nhìn, bức ảnh gợi cảm giác phiêu lưu giữa rừng sâu, khi một bàn tay đang nắm chặt sợi dây thừng kéo căng giữa những tán cây. Ánh sáng len lỏi qua kẽ lá càng làm khung cảnh thêm kịch tính, như thể có một bí ẩn nào đó đang chờ được giải đáp. Nhưng thực ra, đây là một thử thách trong trò chơi "Đuổi hình bắt chữ", nơi hình ảnh gợi ý một câu thành ngữ quen thuộc.

Người xem ngay lập tức liên tưởng đến những cụm từ thân thuộc trong đời sống: nào là "đầu dây mối nhợ", nào là "nắm dây mà dắt", hay "dây mơ rễ má". Mỗi gợi ý lại khiến không khí thêm phần sôi nổi, vừa căng thẳng vừa buồn cười.

Điều thú vị là, từ một chi tiết nhỏ – bàn tay và sợi dây – lại mở ra cả kho tàng ngôn ngữ dân gian phong phú. Bức ảnh không chỉ gợi trí tò mò mà còn khơi dậy niềm vui khám phá vốn từ thành ngữ của người Việt.

Dù đáp án cuối cùng có là gì đi nữa, khoảnh khắc suy đoán, tranh luận và bật cười vì những câu trả lời ngộ nghĩnh mới chính là "gia vị" tuyệt vời. Một tấm hình đơn giản, nhưng lại biến thành trò chơi trí tuệ đầy hài hước và thư giãn.

Mộc Trà